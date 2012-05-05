جنگ زرگری صهیونیستها؛ هدف مخدوش کردن مذاکرات بغداد است

افرادی که پرونده مذاکرات 1+5 و ایران را دنبال می کنند به خوبی می دانند که هرگاه بحث مذاکره هسته ای پیش می آید و یا حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد انتشار گزارشی را درباره ایران دارد، رژیم صهیونیستی با سیاه نمایی درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران تلاش می کند تا جوی منفی را علیه تهران در جهان به راه بیاندازد تا با این اقدام به خیال خود دست بالا را در مذاکرات کشورهای غربی داشته باشند نه ایران.

درهمین رابطه روز گذشته جمعه"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مصاحبه با روزنامه " Hayom" مدعی شد: استراتژی هسته ای ایران به این کشور اجازه می دهد که بتواند ظرف 60 روز به بمب هسته ای دست پیدا کند.

این اظهارات باراک با توجه به در پیش بودن مذاکرات سوم خرداد ایران و 1+5 در بغداد انجام می شود.

پیش از ایهود باراک نیز "بنیایمن نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهارات مشابهی را ایراد کرده و مدعی شده بود : ایران هم اکنون مشکلات اقتصادی دارد اما حتی به اندازه یک میلیمتر هم ازپیگیری برنامه هسته ای اش عقب نشینی نکرده است.

نتانیاهو تحریمها را به ضرراقتصاد ایران دانست اما اذعان کردکه این اقدامات درجهت قانع کردن تهران درزمینه دست برداشتن از اهداف هسته ای حتی به میزان کمی نیز اثرگذار نیست.

شائبه اختلاف با هدف ضربه زدن به ایران

علاوه براین مورد، مقامات رژیم صهیونیستی درروزهای اخیر تلاش کرده اند تا با تبلیغات گسترده و ضمن خطرناک جلوه دادن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، به نوعی وجود اختلاف را در میان خود تداعی کنند تا به این طریق جامعه جهانی را بیش از گذشته متوجه خود کرده و از این طریق بتوانند تبلیغات ضد ایرانی را در بین افراد بیشتری منتشر کنند.

برای مثال انتقاد "یووال دیکسین" رئیس سابق شاباک از اقدامات نتانیاهو و باراک در قبال ایران از مواردی بود که در هفته گذشته اخبار زیادی درباره آن منتشر شد. در همین رابطه پایگاه عربی پرس در مطلبی با عنوان "ایران میان رهبران رژیم صهیونیستی اختلاف انداخت" به اظهارات "مائیر داگان" رئیس سابق موساد پرداخته است.

این پایگاه به نقل از داگان بیان کرد: "یووال دیسکین" رئیس سابق شاباک با انتقاد از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر، "ایهود باراک" وزیر جنگ و "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق، واقعیتها را بیان کرده است.

داگان در کنفرانسی، دیسکین را فردی جدی و مطلوب که حقایق داخلی اسرائیل را بیان می کند توصیف کرد و وی هنگامی که گفته است ما اعتمادی به توان نتانیاهو و باراک نداریم، واقعیت را گفته است.

دیسکین جمعه گذشته گفته بود که اعتمادی به توان نتانیاهو و باراک برای رهبری جنگ ضد ایران نیست و حمله به ایران سبب سرعت بخشیدن به برنامه هسته ای ایران می شود.

دورجدید مذاکرات کشورهای 1+5 وایران از فروردین ماه سال جاری آغاز شده وغرب که تا حدودی از بی نتیجه بودن اقدامات گذشته خود آگاهی یافته تلاش دارد تا به نوعی با به رسمیت شناختن حق مشروع ایران در استفاده از فناوری هسته ای، پرونده ایران را به نتیجه برسانند.

اما به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای یعنی شکست تمامی اقداماتی که رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته انجام داده تا بتواند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را خطرناک جلوه دهد. از همین رو صهیونیست ها که نفوذ آنها در اغلب رسانه های غربی مشخص است تلاش دارند تا در آستانه مذاکرات بغداد که پیش بینی ها حکایت از موفقیت آمیز بودن آن دارد، با خطرناک جلوه دادن برنامه هسته ای تهران و اینکه ایران در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت است جوی منفی را علیه جمهوری اسلامی به راه بیاندازد تا با استفاده از این موضوع خواسته های ناحق خود را به کرسی بنشاند.