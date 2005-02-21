به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، چلبي گفت رايزني هاي بين اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه تاكنون منجر به توافقي درباره انتخاب نامزد پست نخست وزيري دولت آينده نشده است.



چلبي گفت : كميته چند نفره امروز براي بررسي نامزد نخست وزيري تشكيل جلسه داده است كه تاكنون هيچ تصميمي نگرفته است و اين كميته هر تصميمي كه بگيرد در نهايت فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه آن را تاييد خواهد كرد.



اين نشست در مقر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق (به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم ) برگزار مي شود.



چلبي در پاسخ به اين سوال كه آيا اميد دارد در رقابت با ابراهيم جعفري ديگر نامزد نخست وزيري به اكثريت آراي ائتلاف دست پيدا كند، گفت : بله، قطعا.



وي درباره نقش برخي گروههاي سني كه انتخابات اخير را تحريم كرده بودند، ابراز اميدواري كرد اهل سنت در مرحله انتقالي كه شامل تدوين قانون اساسي دايمي و انتخابات جديد در ‍دسامبر آينده ( آذر 84) است، شركت كنند.



چلبي گفت: برادران اهل سنت شركاي ما در كشور هستند، ما تمام تلاشهاي خود را براي وارد كردن آنها در روند سياسي بكار خواهيم گرفت روند سياسي بدون مشاركت واقعي اهل سنت تحقق نخواهد يافت.



رئيس كنگره ملي عراق درباره پست رياست جمهوري آينده عراق گفت: جلال طالباني قوي ترين نامزد اين پست و يكي از مطرح ترين رهبران كردها است، اما فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه هنوز در اين باره تصميمي نگرفته است.



ائتلاف عراق يكپارچه در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن) توانست حدود 50 درصد آراء و 140 كرسي پارلمان آينده را به خود اختصاص دهد.



اين در حالي است كه جواد مالكي از اعضاي حزب الدعوه به رهبري ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور موقت و از نامزدان پست نخست وزيري عراق گفت : ما حتما فردا سه شنبه نامزد نهائي ليست ائتلاف عراق يكپارچه را معرفي خواهيم كرد.



وي از گرايش عمومي ائتلاف عراق يكپارچه به نامزدي ابراهيم جعفري خبر داد و گفت: ماموريت ما در دفتر هماهنگي و پيگيري كه ازسوي فراكسيون پارلماني وابسته به ائتلاف عراق يكپارچه تشكيل شده است، بررسي و توضيح مجموعه اي از ديدگاه ها و نگرش ها و راهكارهايي براي تصميم گيري نهايي درباره انتخاب نامزد ائتلاف براي نخست وزيري دولت آينده است.



ازسوي ديگر، ابراهيم بحرالعلوم از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه نيز گفت: هنوز بحث و جدل درباره وي‍ژگي ها و مشخصات نخست وزير آينده و نامزدهاي مربوط به آن ميان اعضاي ائتلاف وجود دارد.



وي فضاي بررسي موضوع نامزد نهائي ائتلاف براي نخست وزيري آينده را دمكراتيك و متمدن و آرام توصيف كرد و گفت: ما به جلسات ديگري براي حل مساله نامزد ائتلاف براي نخست وزيري نياز داريم.



از سوي ديگر، همام حمودي عضو مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم از تداوم مذاكرات و رايزني هاي اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه درباره انتخاب نامزد نخست وزيري دولت آينده خبر داد.



به گفته وي، جلسه مشتركي با نامزدهاي نخست وزيري برگزار شده است تا به نتيجه دلخواه كه وحدت ائتلاف و منافع اساسي كشور را حفظ كند، برسيم.