چاره اندیشی برای تورم افسارگسیخته/ مسئولان همگرا و همسو باشند

حجت الاسلام علی نعمت زاده امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اقدام دولت در تحقق نظام توزیع عادلانه یارانه ها و سوق دهی کشور به سمت قله های خوداتکایی و بالندگی، گفت: متاسفانه افزایش افسارگریخته قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و سودجویی روزافزون فرصت طلبان اقتصادی فشار قابل توجهی را بر امور معیشتی مردم تحمیل کرده است که مسئولان امر باید اقدامات نظارتی و برخوردی مناسبی را با این مقوله داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مردم، بهترین پایگاه عملیاتی برای تحقق مجموعه اهداف و برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دولت محسوب می شوند، افزود: نباید اهمال کاری برخی مسئولان و غوغاسلاری فرصت طلبان، طعم شیرین دوران سازندگی و بالندگی ملی کشور را بر کام آحاد مختلف مردم تلخ سازند.

امام جمعه مرند اظهار داشت : تمام ایده های سیاسی و اجتماعی متفاوت در بطن جامعه باید ماهیت و همسویی مناسبی با مجموعه تعالیم سازنده نظام اسلامی داشته باشند تا مقوله خدمت خالصانه به مردم و تامین منافع ملی کشور گرفتار خدشه های تفرقه آفرین نشود.

حجت الاسلام نعمت زاده یادآور شد: همگرایی و همسویی متقابل و پایدار مسئولان و مردم یکی از ملزومات اساسی بحث بالندگی ملی کشور محسوب می شود و در این رابطه ساده کردن ساختار کلی نظام خدمات اداری و اهمیت دهی به حل و فصل مشکلات روزمره مردم و جلب رضایت آنها باید در اولویت کاری باشد.

وی، اراده ملی مردم و مسئولان در بی اثرسازی تمام ترفندهای سیاسی و فشارهای اقتصادی دشمنان را زمینه ساز کسب مدارج بزرگ استقلال های تحول آفرین برای کشورمان برشمرد و گفت: زنجیره های وارستگی و پیشرفت در بخش های مختلف کشور بیش از گذشته مستحکم تر می شود و در این خصوص همچنان افق های روشنی برای توسعه ملی و پایدار کشور در عرصه های مختلف بین المللی و جهانی در حال ترسیم و شکل گیری است.

امام جمعه مرند تصریح کرد: با حل و فصل بیش از گذشته دغدغه های اقتصادی مردم، نشاط و شور اجتماعی جامعه را می توان دوچندان کرد.