تظاهرات در القطیف و القصیم/ اعتراضات مردمی علیه آل سعود ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحرمین، جوانان و زنان در شهر القطیف در شرق عربستان تظاهرات "جمعه حقوق ما پایمال شده" برگزار کردند.

این تظاهرات همانند هفته های گذشته در خیابان ملک عبدالعزیز در مرکز شهر القطیف که به خیابان انقلاب معروف شده است برگزار شد.

تظاهرات مذکور به دعوت ائتلاف آزادی و عدالت در منطقه الشرقیه برگزار شد.

از سوی دیگر "عبدالکریم الخضر" عضو جمعیت سیاسی ممنوعه در عربستان از خانواده بازداشت شدگان خواست که جمعیتی با هدف بررسی اوضاع بازداشت شدگان و شکنجه آنها تشکیل دهند.

وی همچنین خطاب به قضات گفت : همه قضات ظالم، بازجویان ستمگر و افسران شکنجه گر و دیگر مسئولان شکنجه کننده بدانند که سرنوشتی مشابه السنوسی(مدیر اطلاعات دوره قذافی که هم اکنون آواره و تحت تعقیب دادگاه بین المللی است) پیدا خواهند کرد.

الخضر درباره محاکمه مسئولان وزارت کشور و قضات اظهار داشت : کسانی که مورد شکنجه واقع شده اند می توانند وکیلی در یکی از کشورهای اروپایی بگیرند و این افراد را تحت پیگرد قرار دهند.

وی ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که متجاوزان به حقوق مردم و کسانی که مردم را شکنجه کرده اند پشت میله های زندان قرار گیرند و به طور علنی محاکمه شوند.

از سوی دیگر جمعی از مردم شهر القصیم در مرکز عربستان در اعتراض به ضعف خدمات رسانی دست به تحص زدند. نیروهای امنیتی سعودی با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید، خبرنگارانی که قصد پوشش این تحصن را داشتند بازداشت کردند.

شایان ذکر است که شمار زیادی از مردم عربستان زیر خط فقر به سر می برند و فساد حاکم مانع ارائه خدمات رسانی به مردم شده است.