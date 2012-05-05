به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ناصر جهانیان، عضو هئیت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به برخی اقسام اقتصادهای موجود در بدنه علوم اقتصادی جهان، تصریح کرد: اقتصاد امروز، به بخش های مختلفی تقسیم می شود که قسمتی از آن به اقتصاد خرد، کلان، بین الملل و توسعه اختصاص یافته است که در کشورهای پیشرفته اعمال می شود.

جهانیان افزود: در این میان نظام اقتصاد اسلامی در برابر نظام های اقتصادی برآمده از غرب مانند اقتصاد سوسیالیستی، کمونیستی و ... که هرکدام تعریف جداگانه ای دارد، قرار گرفته است.

وی با گریزی به شاخه علوم اقتصاد اسلامی به عنوان بخشی از علوم انسانی اسلامی، اظهار کرد: اندیشه های اقتصادی دین مبین اسلام در قالب شاخه های مختلف از جمله آزادی اقتصادی، بحث مالکیت خصوصی، مالکیت مختلط و ... به شکلی کاملاً جامع بسیاری از نیازهای اقتصادی جامعه امروز را پاسخ خواهد داد.

وی یادآور شد: ضروری است تا در زمینه تحول علوم انسانی، بحث کاربردی در به ویژه حوزه اقتصاد اسلامی صورت گیرد .

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ادامه داد: نظام اقتصادی اسلامی به بسیاری از پرسش های اقتصادی که مکاتب دیگر حوزه اقتصاد بدان نپرداخته اند، پاسخ گفته است اما بسیاری با وسعت و جامعیت مکتب اقتصادی اسلامی آشنا نیستند.

جهانیان با تأکید بر لزوم رصد اقتصاد اسلامی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی، به اهمیت تدوین کتاب های جدید با موضوع علم اقتصاد اسلامی اشاره کرد و گفت: منابع و مطالب موجود در علوم انسانی اسلامی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کاملا مدون و شست و رفته است.

وی خاطر نشان کرد : تنها اقدام در بحث تحول علوم انسانی، حرکت به سوی اسلامی سازی علوم انسانی موجود و مشخص کردن محدوده و اهداف آن است.

وی در ادامه ارائه برداشتی صحیح از علوم انسانی بومی را امری ضروری دانست و تصریح کرد: برای تحول در علوم انسانی اسلامی باید ظرفیت های موجود شناسایی شود تا بر اساس نظریه ها و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، به مدلی در حوزه علوم اسانی اسلامی به ویژه در حوزه اقتصاد اسلامی برسیم.