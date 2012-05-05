  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

ناصر جهانیان:

مفاهیم علوم انسانی اسلامی به صورت گفتمانی نظام‌مند ارائه شود

مفاهیم علوم انسانی اسلامی به صورت گفتمانی نظام‌مند ارائه شود

عضو هئیت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ضرورت تحول در حوزه علوم انسانی گفت: باید از کلیه حوزه های مربوط به علوم انسانی گفتمانی نظام مند ارائه شود اما قبل از آن ابتدا باید جامعه را به سوی پیشرفت سوق داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ناصر جهانیان، عضو هئیت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به برخی اقسام اقتصادهای موجود در بدنه علوم اقتصادی جهان، تصریح کرد: اقتصاد امروز، به بخش های مختلفی تقسیم می شود که قسمتی از آن به اقتصاد خرد، کلان، بین الملل و توسعه اختصاص یافته است که در کشورهای پیشرفته اعمال می شود.

جهانیان افزود: در این میان نظام اقتصاد اسلامی در برابر نظام های اقتصادی برآمده از غرب مانند اقتصاد سوسیالیستی، کمونیستی و ... که هرکدام تعریف جداگانه ای دارد، قرار گرفته است.

وی با گریزی به شاخه علوم اقتصاد اسلامی به عنوان بخشی از علوم انسانی اسلامی، اظهار کرد: اندیشه های اقتصادی دین مبین اسلام در قالب شاخه های مختلف از جمله آزادی اقتصادی، بحث مالکیت خصوصی، مالکیت مختلط و ... به شکلی کاملاً جامع بسیاری از نیازهای اقتصادی جامعه امروز را پاسخ خواهد داد.

وی یادآور شد: ضروری است تا در زمینه تحول علوم انسانی، بحث کاربردی در به ویژه حوزه اقتصاد اسلامی صورت گیرد .

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ادامه داد: نظام اقتصادی اسلامی به بسیاری از پرسش های اقتصادی که مکاتب دیگر حوزه اقتصاد بدان نپرداخته اند، پاسخ گفته است اما بسیاری با وسعت و جامعیت مکتب اقتصادی اسلامی آشنا نیستند.

جهانیان با تأکید بر لزوم رصد اقتصاد اسلامی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی، به اهمیت تدوین کتاب های جدید  با موضوع علم اقتصاد اسلامی اشاره کرد و گفت: منابع و مطالب موجود در علوم انسانی اسلامی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کاملا مدون و شست و رفته است.

وی خاطر نشان کرد : تنها اقدام در بحث تحول علوم انسانی، حرکت به سوی اسلامی سازی علوم انسانی موجود و مشخص کردن محدوده و اهداف آن است.

وی در ادامه ارائه برداشتی صحیح از علوم انسانی بومی را امری ضروری دانست و تصریح کرد: برای تحول در علوم انسانی اسلامی باید ظرفیت های موجود شناسایی شود تا بر اساس نظریه ها و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، به مدلی در حوزه علوم اسانی اسلامی به ویژه در حوزه اقتصاد اسلامی برسیم.

کد مطلب 1593747

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