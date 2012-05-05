گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی نیازمند ابزارهای علمی و فرهنگی

هاشم گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: منابع طبیعی در طول تاریخ حیات بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و امروزه نیز حیات انسان وابسته به محیط زیست است و حفظ این منابع در صورتی محقق می شود که عامه مردم احساس مسئولیت کرده و مشارکت آنان با ابزارهای مختلف علمی و فرهنگی جلب شود.
وی افزود: برای تعمیق و گسترش فرهنگ منابع طبیعی نمی توان از یک روش و ابزار استفاده کرد بلکه باید به نحوی فراگیر همه ابزارهای اطلاع رسایی و آگاهی بخشی را به کار گرفت زیرا حفظ منابع طبیعی به تمام مردم ارتباط داشته و مختص قشر خاصی نیست.
چگینی بیان کرد: یکی از راههای گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی فرهنگ سازی در بین دانش آموزان مدارس است به گونه ای که دانش آموزان از منابع طبیعی و فواید آن به خوبی آگاه شوند.
وی با تاکید بر اینکه مانوس بودن با گیاهان برای سلامت انسان مفید است، عنوان کرد: ارتباط با درختکاری باید پیوسته باشد تا در دانشآموزان به صورت عادت و فرهنگ دربیاید.
وی با تاکید بر اینکه رسانههای گروهی نیز نقش اصلی را در اطلاع رسانی بر عهده دارند، گفت: امروزه رسانهها نقش زیادی در یادگیری مردم و حتی طرز فکر آنان دارند و بدیهی است پر قدرت ترین ابزارهای اطلاع رسانی محسوب می شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین یادآورشد: بنابراین باید بین رسانهها و سازمان جنگلها ارتباط پایدار و خوبی برقرار باشد تا مردم به طور مستمر و در تمام طول سال با نظر کارشناسان آشنا شوند و اهمیت منابع طبیعی برای آنها روشن تر شود.
چگینی تصریح کرد: اگر مردم ارزش منابع طبیعی را بدانند خود به خود در توسعه و حفظ آن کوشا خواهند بود و بسیاری از مشکلات ناشی از تخریب این منابع، یا تصرف غیرمجاز عرصهها به وجود نخواهد آمد.
وی اظهارداشت: رونق اقتصادی نیز باعث گسترش فرهنگ منابع طبیعی می شود زیرا مردم درمی یابند برای ادامه درآمدهای خود، باید طبیعت را حفظ کنند و در نتیجه حتی کسانی که علاقه زیادی به این مقولات ندارند در عمل به حافظ طبیعت تبدیل می شوند.
چگینی تعاونی مرتعداران را نمونه خوبی برای گسترش فرهنگ منابع طبیعی دانست و افزود: اعضای این تعاونی ساکنان روستاها هستند که در قالب تعاونی به فعالیت می پردازند و نشان می دهد برای رسیدن به رفاه اقتصادی، لزومی ندارد منابع طبیعی را تخریب کنیم.
چگینی به مهر مطرح کرد:
گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی نیازمند ابزارهای علمی و فرهنگی
قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی نیازمند ابزارهای متنوع علمی و فرهنگی است.
هاشم گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: منابع طبیعی در طول تاریخ حیات بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و امروزه نیز حیات انسان وابسته به محیط زیست است و حفظ این منابع در صورتی محقق می شود که عامه مردم احساس مسئولیت کرده و مشارکت آنان با ابزارهای مختلف علمی و فرهنگی جلب شود.
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