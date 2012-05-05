انتخابات5 کشور قاره سبز آغازی بر"بهار اروپایی"/ بهار عربی از آتن تا پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین انگلیس در مطلبی نوشت: روز یکشنبه (فردا) انتخابات در 5 کشور یونان، فرانسه، صربستان، آلمان و ایتالیا برگزار می شود که می توان آن را آغازی بر بهار اروپایی (تحولات ساختاری در قاره سبز) دانست.

گادرین نتایج این انتخابات را به منزله یک همه پرسی درباره آینده اروپا دانست و در ادامه نوشت: مهمترین عرصه های انتخاباتی در روز یکشنبه، انتخابات پارلمانی در یونان و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است و البته نمی توان از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در صربستان و انتخابات محلی در ایتالیا و آلمان به سادگی گذشت.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت: با پیروزی احتمالی جریانهای چپگرا در یونان که از مخالفان سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا هستند، ممکن نخستین شراره بهار اروپایی ایجاد شود. پیروزی احتمالی "فرانسوا اولاند" در دور دوم انتخابات فرانسه نیز که مخالف سیاستهای مورد اشاره است عامل دیگری در ایجاد تغییرات ساختاری در اتحادیه اروپا محسوب می شود.

گاردین در ادامه با اشاره به مخالفت جدی اولاند با طرح اتحادیه اروپا در زمینه تعامل با بحران مالی تاکید کرد: پیروزی وی نخستین چالش جدی "انجلا مرکل" صدر اعظم آلمان و متخصصان اروپایی است که طرح اخیر را درباره مواجهه با بحران مالی تصویب کرده اند. این در حالی است که پیروزی احتمالی چپگراها در یونان می تواند راه جدیدی را برای کل اروپا (در مخالفت با طرح ریاضت اقتصادی) نهادینه کند.

بر این اساس، در صورت پیروزی اولاند و چپگراها یونان، دامنه بهار عربی از آتن تا پاریس گسترده می شود، در واقع می تواند گفت که مردم یونان و فرانسه برای آینده کشورشان رای نمی دهند بلکه درباره آینده اروپا تصمیم گیری می کنند.