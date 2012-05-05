روشهای برداشت قطع یکسره چوب در جنگلهای گیلان منسوخ شده است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به برداشت سالانه 700 هزار متر مکعب چوب از جنگلهای گیلان به روش قطع یکسره و تجدید پناهی در سنوات گذشته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر زیر 200 هزار متر مکب چوب از این عرصه های جنگلی برداشت می شود.

وی همچنین با اشاره به شیوه های مختلف بهره برداری از جنگلها اظهار داشت: برش یکسره، شیوه تدریجی پناهی و شیوه گزینشی از جمله این روشهاست.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: قطع تمامی درختان و درختچه های موجود در عرصه جنگل با هدف تجدید حیات مصنوعی یا تبدیل جنگل به مرتع یا اراضی کشاورزی را برش یکسره، قطع یکسره یا سرتاسری گویند، این یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین شیوه های بهره برداری از جنگلهاست.

وی افزود: شیوه تدریجی پناهی عمل زادآوری توسط برشهای پناهی و تدریجی صورت می گیرد، روش تجدید حیات طبیعی جنگل به صورت تدریجی و در پناه درختان است و توسط اجرای برشهای متوالی با فواصل زمانی مشخصی انجام می شود.

رحمانی ادامه داد: شیوه پناهی یکی از روشهای معمول بهره برداری از جنگلهای راش، بلوط وغیره است، جزء شیوه های قدیمی بهره برداری محسوب می شود.

وی همچنین به شیوه گزینشی یا تک گزینی بهره برداری ازجنگلهای اشاره کرد و گفت: در این شیوه عمل برداشت درختان پس از رسیدن به قطر مشخص و به صورت پراکنده در سطح جنگل ( سطح عملکرد سالانه ) صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان ادامه داد: در این شیوه عمل تجدید حیات، اصلاح جنگل و برداشت همزمان محصول توسط یک برش ( برش تک گزینی ) انجام می شود، در این شیوه بر خلاف شیوه های دیگر، توده جنگل به طور کامل از بین نمی رود.

گیلان 565 هزار هکتار جنگل دارد.