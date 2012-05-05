سه ایستگاه سنجش آلودگی در البرز راه اندازی می شود

حسن پسندیده با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا در مناطق مختلف کلانشهر کرج نصب شده که به طور روزانه میزان آلودگی هوا را گزارش می دهد.



وی افزود: همچنین سه ایستگاه سنجش آلودگی آب نیز در استان نصب شده که دو ایستگاه در رودخانه کرج و یک ایستگاه نیز برای سنجش آلودگی آب رودخانه طالقان قرار دارد.



پسندیده ادامه داد: طی سه ماه آینده نیز سه ایستگاه دیگر به مجموع ایستگاههای سنجش آلودگی در استان افزوده می شود.



کنترل محیط زیست البرز با بی سیم



مدیرکل محیط زیست استان البرز همچنین از ارتقای سامانه بی سیم این اداره کل برای حفاظت و نگهداری محیط زیست البرز خبر داد.



وی گفت: ارتقای سامانه بی سیم به عنوان ابزارهای مهم حفاظتی در حال نصب و راه اندازی است و این سامانه تا ماه آینده نصب می شود و کل استان البرز را پوشش می دهد.

پسندیده اظهار داشت: ارتقای این سامانه در حفظ و کنترل محیط زیست تاثیر بسزایی دارد.