به گزارش خبرنگار مهر، سریال "معمای شاه" که زندگی محمدرضا پهلوی از 1315 و بازگشت وی از سوئیس را تا مرگ او در سال 1359 به تصویر میکشد، به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی در 45 قسمت 50 دقیقهای در حال ساخت است.
دوخت لباس بازیگران و همچنین ساخت دکورهای میدان ژاله، خیابان منیریه، خیابان پهلوی سابق، محله پامنار تهران، حلبی آباد، نوفل لوشاتو و قم در دهه 20 تا 40 از کارهایی است که داود علیاکبری و داریوش پیرو به عنوان طراح دکور سریال "معمای شاه" سرگرم آن هستند. همچنین تست گریم اولیه و نزدیک کردن چهره هنرپیشهها به نقشهای سریال از مشغولیتهای شهرام خلج به عنوان طراح گریم است.
بازیگرانی که قرار است چهرههایشان گریم شود به این شرح است: اصغر معینی صالح (دکتر مصدق)، رضا رویگری (تیمور بختیار اولین رییس ساواک)، چنگیر جلیلوند (دکتر وزیری)، اکبر معززی (علی امینی نخست وزیر)، انوش نصر(حسین علا)، ولی الله مومنی(شعبان جعفری)، سعید مقدم منش( اسدالله علم) نام برد. براین اساس داریوش ارجمند هم قرار است در نقش آیتالله بروجردی در "معمای شاه" ظاهر شود و محمدرضا شریفینیا نیز نقش امیرعباس هویدا را ایفا میکند.
فیلمنامه "معمای شاه" توسط مهدی سجادهچی نوشته شده و محمدرضا ورزی نیز نویسنده و کارگردان آن است. همچنین مسعود عجمی بهعنوان دستیار اول کارگردان و عکاس، محسن صادقینسب مدیر برنامهریزی، احسان جعفری تدوین، مجید لیلاچی طراح لباس و دکور این سریال تاریخی هستند.
دکتر موسی حقانی نیز در مقام مشاور تاریخی در کنار ورزی به ساخت این مجموعه تاریخی کمک میکند. سریال تاریخی "معمای شاه" یکی از سریالهای مهم شبکه یک است که قرار است در سال 92 به مناسبت پنجاهمین سالگرد نهضت امام خمینی(ره) بطور هفتگی از این شبکه پخش شود.
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