سفال فیرزوه فام تبریز پرطرفدار در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نوریان امروز شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه سفال در تبریز طی گفتگو با خبرنگار مهر، سفال فیروزه ای تبریز را هنری منحصر به فرد دانست و تاکید کرد: این سفال نه تنها مخاطبان زیادی در جای جای کشور داشته بلکه هنرمندان و کلکسیونرهای سراسر دنیا نیز طالب این هنر زیبا هستند.

نوریان سفالگری را یکی از بخش های ویژه میراث فرهنگی منطقه عنوان کرد و گفت: این هنر پتانسیل ورود به بازار جهانی را دارد و برای دستیابی به این مهم نیازمند حمایت بیش از پیش مدیران است تا با معرفی این هنر و برقراری ارتباط بین هنرمند و مخاطب گام موثری در این راستا برداشته شود.

وی تشریح کرد:خوشبختانه مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تا حد بسیار زیادی توانسته اند با خریداری آثار هنرمندان و بهره گیری از محصولات آنها و تبلیغ و معرفی سفال، هنرمندان و شهروندان را به باورمندی و شناخت استعدادهای موجود در این هنر نزدیک تر کنند .

این مدرس رشته های هنری با اشاره به اینکه در اغلب کشورها سرمایه گذاری های خوبی در عرصه هنر و آثار هنری انجام می گیرد، اظهار امیدواری کرد: هنرمندان ایرانی و تبریزی هم با حمایت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، می توانند در راستای فرهنگ سازی و نهادینه کردن جایگاه هنر در زندگی و اقتصاد به چنین جایگاهی رسیده و حتی روزی از طریق هنر امرار معاش کنند.

محمد نوریان که خود استاد گرافیک و نقاشی بوده و در حوزه مجسمه سازی و سفالگری نیز فعالیت می کند با اشاره به نوع نگرش عامه مردم به سفال در عصر حاضر گفت: سفال از عصر پا نهادن انسان به عرصه خاکی وجود داشته و ریشه در تاریخ و هویت مردم دارد.

وی افزود: با تغییرات زندگی و مدرنیزه شدن، این هنر کاربرد خود را تا حد وسیعی از دست داده و اکنون جنبه هنری و تزیینی آن مورد توجه است که خوشبختانه این جنبه هنری در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است.

نوریان اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را در حفظ و احیای هنر سفالگری چشمگیر دانست و افزود: اتفاقات خوبی در عرصه هنر سفالگیری در استان رخ داده و با بررسی های صورت گرفته بر روی خاک سفید و تاسیس خانه سفال مسیر جدیدی به روی هنر سفال باز شد تا ضمن حفظ این هنر، علاقمندان و هنرمندان فضایی را بیابند که در آنجا آموزش دیده و فعالیت کنند.

برگزیده همایش دوسالانه سفال ایران همچنین یادآور شد: برادران قابچی در عرضه و معرفی این هنر اصیل آذربایجانی به جوانان و نسل آینده خود نقش بسزایی داشته اند.

نوریان تصریح کرد: دهمین همایش دوسالانه سفال امسال نیز همچون سال های گذشته در تسخیر مجسمه سازان و نقاشان بود که این موضوع تاثیر ابعاد مختلف هنر بر روی یکدیگر را نشان می دهد.

وی تشریح کرد: در صورت تعامل رشته های مختلف هنری با یکدیگر، آثار آفریده شده، زیبایی و تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت و این چنین هنر فنی و تخصصی بوجود می آید.

نوریان با اشاره به فعالیت و تدریس در حوزه های گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی در سوابق هنری خود، گفت: با توجه به اینکه تمامی این هنرها به نحوی در سفال نیز کاربرد و تاثیر دارند، از سال 75 فعالیت خود را در زمینه سفال نیز آغاز کردم و در دهمین دوسالانه سفال ایران به عنوان هنرمند برگزیده شناخته شده وهمچنین از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفتم.