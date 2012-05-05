حذف روز جهانی معلولان از تقویم ملی ایران

علی همت محمودنژاد در آستانه روز تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار مهر افزود: با حذف روز جهانی معلولان و پاک کردن صورت مساله نمی توان مشکلات معلولان را نادیده گرفت.

به گفته وی، از زمان تعیین روز جهانی معلولان، این روز در تقویم ملی ایران وجود داشته و همه ساله روزنامه ها و رسانه های مکتوب و تصویری با توجه به درج این روز در تقویم ملی مشکلات معلولان را در سطح وسیع انعکاس می دادند.

رئیس جامعه معلولان ایران تاکید کرد: اعتراض خود را در این خصوص به رئیس و معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده ایم و امیدواریم سازمانهای مردمی معلولان نیز اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: چنانچه اینکار به صورت عمد و توسط فرد و یا افرادی صورت گرفته است بایستی دستگاه و یا فرد مذکور به صورت رسمی از معلولان عذرخواهی کند.

محمودنژاد از وزیر رفاه درخواست کرد تا به بی تفاوتی در مورد مشکلات معلولان بخصوص حذف روز جهانی معلولان از تقویم ملی واکنش نشان دهد.

وی اظهار داشت: روز جهانی معلولان در تقویم تمامی کشورهای جهان از کوچکترین آنها (واتیکان ) تا بزرگترین کشور (چین و هند ) ثبت شده است .

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: با آنکه معلولان با مشکلات زیادی از جمله مسکن، بیمه ، مستمری، اشتغال ، ایاب و ذهاب، فرهنگ سازی و ... دست و پنجه نرم می کنند ، بودن روز جهانی آنان در تقویم و گرامیداشت این روز تنها دلخوشی معلولان بوده است و نمی‌توان روز گرامیداشت 3 میلیون انسان دارای ویژگیهای و نیازهای خاص را در سراسر کشور نادیده گرفت.