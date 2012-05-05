ماماها در نسخه 02 پزشک خانواده استقلال شغلی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مدرسی در مراسم روز ماما که شب گذشته در هتل المپیک برگزار شد، افزود: ما پیگیر مسائل ماماها هستیم ولی مسئولان وزارت بهداشت و سایر ارگانهای ذی‌ربط باید پاسخگو باشند.

وی گفت: بارها با وزیر بهداشت جلساتی داشتیم و پاسخ به درخواستهای ما منجر به این شد که نماینده مامایی در سیاستگذاریهای مربوط به ماماها در نظام سلامت حضور داشته باشد که اتفاق افتاد. انتخاب مشاور امور مامایی وزیر بهداشت نیز یکی دیگر از خواسته‌های ما بود که تحقق یافت.

صدر ادامه داد: بازنگری شرح وظایف مامایی دو سال طول کشید تا با همکاری هم دست‌اندرکاران انجام شود و اکنون خواستار اجرای کامل شرح وظایف در تمام طرحها از جمله پزشک خانواده هستیم.

نماینده ماماهای کشور در شورای عالی نظام پزشکی گفت: حذف مقطع کاردانی مامایی گام مثبتی بود و افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی و ایجاد 2 رشته کارشناسی ارشد ماما مشاور و ماما قانونی از آن جمله است و همچنین آموزش مداوم برابر ماماها ایجاد شد.

وی افزود: رونمایی از سند ارتقای خدمات مامایی نیز اقدام دیگری بود که در کنار اجرای قانون ارتقای بهره‌وری و اختصاص 4 هزار ردیف به ماماها انجام شد.

مدرسی اضافه کرد: مجوز تاسیس 2 قطب مامایی در یک شهر که قبلاً فقط شامل پزشکان می‌شد شامل ماماها هم شد.



وی ادامه داد:‌ سال گذشته رشد تعرفه ماماها کمتر از 2 درصد اعلام شد و تعرفه پیشنهادی امسال ماماها 7 هزار و 800 تومان است و امیدواریم تعرفه‌ای که اعلام می‌شود نزدیک به این رقم باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: در نسخه 02 پزشک خانواده واقعاً در حق ماماها احجاف شده است. در حالی که جایگاه شغلی ماماها مهم است اما در این برنامه ماماها استقلال ندارند.



مدرسی افزود: بیانیه‌ای صادر شده مبنی بر متوقف شدن این طرح تا رفع موانع و امیدواریم وزیر بهداشت به آن توجه کند چون با این نوع پیش‌نویسی با معضلاتی مواجه خواهیم شد.



وی گفت: در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشتیم نیز بحث استاندارد‌سازی خدمات مامایی مطرح شد که وزیر بهداشت دستور پیگیری داد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: بیکاری ماماها هم معضلی است که بارها تکرار شده و اگر حل نشود چیزی جز بی‌انگیزگی برای جامعه مامایی باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: اکثر ماماها بیکارند، ما در اقتصاد سلامت یک تعریفی داریم که سرمایه‌گذاری باید سود ده باشد سرمایه‌گذاری که برای ماماها می‌شود اگر ماما بیکار باشد این سرمایه به هدر می رود.

مدرسی به عقد قرارداد بیمه‌ها با ماماها اشاره کرد و گفت: بارها مسئله بیمه خدمات مامایی را مطرح کرده ایم اما بیمه ها دلایل غیر قابل قبولی می آورند و متأسفانه مسئولان مشکلات ماماها را جدی نمی گیرند و باز هم سالی می گذرد و فقط نزدیک روز ماما که می رسد برخی یاد مشکلات ماماها می‌افتند.