سهراب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت استخدام حق التدریسهای این دانشگاه، گفت: پیش از این دانشگاه فنی و حرفه ای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود که حق التدریسهای این دانشگاه در قالب 60 هزار حق التدریس آموزش و پرورش جذب شوند که این موضوع هم در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد.

وی اضافه کرد: با این حال، استخدام حق التدریسهای فنی و حرفه ای در صحن علنی مجلس تنها با اختلاف 2 رای به تصویب نرسید.

به گفته سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای، این دانشگاه تاکید دارد که حق التدریسهایش حتماً در سال جاری به علت نیازی که دانشگاه به آنان دارد، استخدام شوند.

رضایی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای 2 پیشنهاد دیگر در زمینه جذب این عده به دولت، وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، اظهار داشت: یکی از پیشنهادها این بود که این 2700 نفر حق التدریس را که بیشتر در بخشهای اداری و کارگاهی این دانشگاه فعال هستند، توسط دانشگاه فنی و حرفه ای جذب شوند و اگر اجازه این اقدام را نمی دهند بار دیگر پیشنهاد جذب آنان همراه با حق التدریسهای آموزش و پرورش به مجلس ارائه می شود.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرد که همان دو رای مخالف سبب شد همترازان حق التدریسهای فنی و حرفه ای استخدام شوند اما حق التدریسهای دانشگاه فنی و حرفه ای همچنان بلاتکلیف بمانند.