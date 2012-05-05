به یک امتیاز از دو بازی قانع نیستیم قانون گلرها کارشناسی نشده است

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی حساس تیم فجر با شهرداری تبریز تصریح کرد: تیم ما دو هفته خوب عمل نکرد و به همین خاطر در جمع امتیازات دچار مشکلاتی شدیم. به همین خاطر الان به دنبال جبران امتیازات قبلی هستیم و امیدواریم تا به مدینه فاضله‌ای که برای خودمان ترسیم کرده ایم برسیم.

وی تاکید کرد: ما به تبریز می‌رویم تا ضمن انجام بازی زیبا سه امتیاز را به دست بیاوریم، اما اگر بد هم بازی کنیم و امتیاز بگیریم باز هم مشکلی نیست. وضعیت طوری است که به امتیاز بیشتر از بازی زیبا فکر می‌کنیم. مسابقه با شهرداری در این شرایط به نوعی حساس‌ترین بازی این فصل ما به حساب می آید.

یاوری در خصوص اینکه چقدر به ماندن فجر در لیگ برتر امید دارد، یادآورشد: ما اصلا نا‌امید نیستیم. برای ماندن در لیگ از دو بازی پیش رو فقط یک مساوی می خواهیم، اما نمی خواهیم به یک امتیاز قانع باشیم و هدفمان این است تا رده‌ای بهتر از دوازدهم یا سیزدهم جدول به دست بیاوریم.

سرمربی تیم فجر در ادامه صحبت هایش به شدت از قانون منع استفاده از گلر خارجی در لیگ برتر و لیگ دسته یک انتقاد کرد. او در حالی که عصبانی بود در این خصوص گفت: من مخالف این قانون هستم. اگر حضور بازیکنان خارجی به جز گلر را منع کنند بهتر است. یک تیم چیزی در حدود 15 میلیاردتومان خرج می کند، اما به خاطر نداشتن دروازه‌بان خوب راحت گل می خورد. این قانون کارشناسی نشده است. باید برای بررسی این قانون زخم خورده و پیشکسوتان را دعوت کنند تا نظر بدهند، نه اینکه بنشینند و اسم خرد جمعی را روی خودشان بگذارند و تصمیم بگیرند.

وی در پایان تصریح کرد: دروازه بان 50 درصد یک تیم را تشکیل می دهد. با قانونی که وضع کردند در دو سال گذشته فقط قیمت گلرها بالا رفت. دروازه بانها تنها کسانی بودند که از این قانون سود کردند.

تیم فوتبال فجر سپاسی فردا (یکشنبه) در چارچوب هفته سی و یکم لیگ برتر در تبریز میهمان شهرداری است.