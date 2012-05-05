راحله جاتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بیماری یک نقص متابولیکی مادرزادی نادر است و اختلال اصلی این بیماری تجمع اسید آمینه فنیل‌آلانین در مایعات بدن و سیستم عصبی است، تجمع این اسیدآمینه در بدن کودک خطرناک است و منجر به بروز اختلالاتی در مغز و پوست می ‌شود.



وی تصریح کرد: شیوه انتقال این بیماری به صورت ژنتیکی است و چنانچه والدین هر دو حامل این ژن باشند که معمولا در ازدواج‌های خویشاوندی این احتمال بالاتر است 35 درصد فرزندانشان احتمال دارد که به این بیماری مبتلا شوند.



جاتن یادآورشد: در روز دوم یا سوم تولد با آزمایش تشخیص که هم از طریق ادرار و هم از طریق خون میسر است می ‌توان بیماری را تشخیص داد.



وی با بیان اینکه برای تشخیص این بیماری بهتر است از طریق خون آزمایش انجام شود افزود: خوشبختانه با شناخت ژن این بیماری امروزه تشخیص آن در ماه‌های اول حاملگی میسر است.



جاتن در خصوص خدماتی که دفتر معلولین ذهنی به بیماران مبتلا به فنیل کتونوری ارائه می ‌دهد بیان کرد: این دفتر پس از شناسایی بیماران مبتلا به فنیل کتونوری خدماتی شامل خرید اقلام و مواد غذایی مخصوص این بیماران و توزیع آن در شهرستان‌ها به همراه ارزیابی توانخواهان در هر ماه با توجه به مصرف مواد غذایی مخصوص این کودکان و نیز پرداخت بخشی از هزینه ‌های درمانی و آزمایشات آنان را به عهده دارد.



وی اظهارداشت: سال گذشته دفتر معلولین ذهنی مبلغ 61 میلیون و 721 هزار ریال بابت هزینه‌ درمان و آزمایشات توانخواهان مبتلا به فنیل کتونوری پرداخت کرده است.



جاتن تصریح کرد: 30 دستگاه نان ‌پز ویژه پخت نان، کیک و شیرینی مخصوص کودکان مبتلا به بیماری PKU توسط این دفتر به مبلغ 36 میلیون ریال خریداری شده و در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.