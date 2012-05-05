به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دکتر عباسعلی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان کارشناس در این برنامه حضور دارند.

کارشناسان با حضور در این برنامه چرایی سیاست‌نامه‌نویسی در جهان اسلام، حکمت‌زایی و حکمت‌پروری و غفلت فلسفه غرب نسبت به آن، مبدأ و مقصد در فلسفه اسلامی و ... را پاسخ می گویند.

"سوفیا" به سردبیری مرضیه محمودی، اجرای حسین نعمتی و تهیه‌کنندگی سارا سلامی، شنبه شب از ساعت 22 روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شود.

