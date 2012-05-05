  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

پاسخ به چرایی‌های فلسفه اسلامی در "سوفیا"

پاسخ به چرایی‌های فلسفه اسلامی در "سوفیا"

برنامه "سوفیا" امشب موضوع فلسفه سیاسی اسلامی و فیلسوفان مسلمان را با حضور کارشناسان بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دکتر عباسعلی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان کارشناس در این برنامه حضور دارند.
 
کارشناسان با حضور در این برنامه چرایی سیاست‌نامه‌نویسی در جهان اسلام، حکمت‌زایی و حکمت‌پروری و غفلت فلسفه غرب نسبت به آن، مبدأ و مقصد در فلسفه اسلامی و ... را پاسخ می گویند.
 
"سوفیا" به سردبیری مرضیه محمودی، اجرای حسین نعمتی و تهیه‌کنندگی سارا سلامی، شنبه شب از ساعت 22 روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شود.
 
کد مطلب 1593773

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