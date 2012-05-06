نتایج نهایی پذیرش بورسیه داوطلبان افغانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش، ادامه تحصیل پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در رشته های تحصیلی غیرپزشکی به صورت بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در رشته های علوم پزشکی بورسیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تحصیل دانشجویان غیرایرانی بورسیه، به صورت رایگان بوده و در طول دوره تحصیلی از تسهیلات بیمه خدمات درمانی، خوابگاه دانشجویی مجردی، کمک هزینه تحصیلی و پایان نامه و سایر امکانات آموزشی، دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاهها بهره مند می شوند.

دانشجویان غیرایرانی بورسیه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران همانند دانشجویان ایرانی هستند.

کلیه پذیرفته شدگان جهت شروع به تحصیل در مهر سال 91 باید اصل مدارک و ریزنمرات تحصیلی ممهور به سه مهر تأیید وزارت امورخارجه افغانستان، وزارت تحصیلات عالی افغانستان یا وزارت معارف افغانستان برای دارندگان دیپلم و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را به همراه داشته باشند.

حوزه آزمون مقطع پذیرش تعداد حوزه کابل مقطع کارشناسی 35 نفر حوزه کابل مقطع کارشناسی ارشد 32 نفر حوزه کابل پذیرفته شدگان مصاحبه علمی مقطع دکتری 31 نفر حوزه هرات مقطع کارشناسی 8 نفر حوزه هرات مقطع کارشناسی ارشد 20 نفر حوزه هرات پذیرفته شدگان مصاحبه علمی مقطع دکتری 21 نفر حوزه مزارشریف مقطع کارشناسی 11 نفر حوزه مزارشریف مقطع کارشناسی ارشد 23 نفر حوزه مزارشریف پذیرفته شدگان مصاحبه علمی مقطع دکتری 4 نفر حوزه بامیان مقطع کارشناسی 17 نفر حوزه بامیان مقطع کارشناسی ارشد 20 نفر حوزه بامیان پذیرفته شدگان مصاحبه علمی مقطع دکتری 4 نفر حوزه قندهار مقطع کارشناسی 10 نفر حوزه قندهار مقطع کارشناسی ارشد 1 نفر حوزه قندهار پذیرفته شدگان مصاحبه علمی مقطع دکتری 1 نفر حوزه جلال آباد مقطع کارشناسی ارشد 4 نفر جمع کل 242 نفر

کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای پزشکی دارنده دیپلم از افغانستان ملزم به گذراندن دوره پیش دانشگاهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین بوده و پس از اخذ روادید قانونی از تاریخ 30 اردیبهشت 91 تا 4 خرداد 91 جهت ثبت نام و شروع دوره پیش دانشگاهی با ارائه مدارک هویتی مستقیماً به آن دانشگاه مراجعه کنند.