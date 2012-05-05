تکذیب بمب گذاری در ایستگاه مترو شهید بهشتی/خط یک مترو فعال است

رضا واکف در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر بمب گذاری در ایستگاه شهید بهشتی در خط یک مترو تهران گفت: ایستگاههای مترو مشکلی ندارد و خدمات رسانی در خط یک ادامه دارد.
این در حالی است که برخی از رسانه ها از احتمال بمب گذاری و حضور خودروهای آتش نشانی در این محل خبر داده بودند اما تاکنون این خبر توسط هیج منبع رسمی تایید نشده است.
سید علیرضا علوی رضوی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی هم در گفتگو خرنگار مهر با رد اعزام نیروهای آتش نشانی به ایستگاه شهید بهشتی گفت: برای امنیت نمایشگاه کتاب 120 اکیپ آتش نشانی تا پایان زمان نمایشگاه بین المللی کتاب در این محدوده حضور دارند.
وی تاکید کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر احتمال بمب گذاری به ما داده نشده است.
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