ناتو توافق اخیر با کابل را نقض کرد/ غربی ها یک معلم افغان را کشتند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، عملیات شبانه نیروهای ناتو بر خلاف توافق نامه میان دولت افغانستان و ناتو به رهبری آمریکا هنوز هم جریان دارد.

در تازه ترین عملیات نیروهای ناتو در شرق افغانستان، یک معلم هدف تیراندازی مهاجمان ناتو قرار گرفت و کشته شد و چهار شهروند دیگر افغان هم بازداشت شدند.

فضل الله واحدی والی کنر می گوید: نیروهای ناتو شب گذشته عملیاتی را بدون هماهنگی با نیروهای افغانستان در شهر"شیگل" این ولایت انجام دادند که در نتیجه یک معلم کشته شد.



وی افزود : چهار افغان دیگر از سوی نیروهای ناتو بازداشت شده اند که این اقدام خشم مردم را برانگیخته و علیه نظامیان بیگانه دست به تظاهرات زدند.

به گفته این مقام افغان، تظاهرات کنندگان از دولت مرکزی می خواهند به وعده هایی که در زمینه عملیات شبانه داده است ،عمل کنند.



مردم خشمگین همچنین هشدار دادند در صورت تکرار چنین عملیاتی از سوی نظامیان ناتو، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.



گفتنی است چندی پیش توافق نامه ای میان وزیر دفاع افغانستان و ژنرال الن، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در خصوص پایان عملیات شبانه ناتو به عنوان پیش شرط امضای پیمان استراتژیک با آمریکا به دست آمده بود.دراین توافق نامه آمده بود که از این بعد عملیات شبانه توسط نیروهای ناتو انجام نمی شود و در صورتی که لازم باشد، نیروهای افغان مسولیت عملیات را برعهده خواهند داشت.