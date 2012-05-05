استاندار بلخ از اماکن تاریخی و صنعتی نیشابور بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا محمدنور صبح شنبه در این بازدید میهمان جلال هاشمی معاون استاندار و فرماندار نیشابور بود.

استاندار بلخ به اتفاق شهردار و اعضای شورای شهر مزارشریف و مشاور امور ولایتی استانداری ابتدا در شهر گردشگری خرو و شهرک صنعتی خیام مجاور این شهر حضور یافتند و با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری و صنعتی بخش زبرخان شهرستان نیشابور آشنا شدند.

این گزارش حاکی است، این مقامات کشور دوست و برادر افغانستان به زیارت آرامگاه‌های عارف شهیر جهان اسلام "شیخ عطار نیشابوری"، نقاش برجسته ایران "کمال‌الملک"، ریاضی‌دان بزرگ جهان "حکیم خیام نیشابوری" رفتند.

سایت موزه باز شادیاخ، بخش دیگری از این بازدید بود و نماز نیز در آرامگاه امامزادگان محمد محروق و ابراهیم(ع) اقامه شد.

شهردار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهرهای نیشابور و خرو و تعدادی از مسئولان ادارات شهرستان نیشابور، هیئت مقامات افغانی را همراهی کردند.