سخت ترین سال حوزه سلامت/ تشکیل کمیته بحران در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی گفت: تمام خدمات درمانی و بهداشتی که در کشور ارائه می شود تولید ملی محسوب می شوند که امیدواریم این دستاوردها و خدمات رضایت مقام معظم رهبری را در پی داشته باشد.

وی افزود: امسال سخت ترین سال کاری را در طول سالهای گذشته در پیش داریم و باید تمام تلاش خود را برای اجرای برنامه های سنگینی که بر دوش داریم به کار گیریم.

دستجردی ادامه داد: برنامه تحولی نظام سلامت که رونمایی شد تداوم برنامه های گذشته و راهکارهای آینده برنامه های نظام سلامت است و برای اجرایی شدن و پیاده سازی اهداف آن نیازمند همت و عزم جدی همه، به خصوص روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستیم.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه شرایط امروز کشور خاص است و تحریمها هم جدی است اظهار داشت: وضعیت خاصی در بودجه سال 91 داریم و با توجه به تحریمها احتمالا سال سختی هم در پیش داریم و باید کمربندها را محکم ببندیم.

وی اضافه کرد: اولین جلسه شورای معاونان وزارت بهداشت، به تبیین برنامه های اصلی سال 91 این وزارتخانه اختصاص داشت که یکی از این برنامه ها اجرایی شدن بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تمام وقت شدن اعضای هیات علمی دانشگاههاست.

دستجردی با اشاره به اینکه باید مزه تحولاتی که در عرصه سلامت طی چند سال اخیر رخ داده است به مردم چشانده شود، گفت: کسب هرچه بیشتر رضایتمندی مردم بهترین راه چشاندن طعم این موفقیتهاست.

تشکیل کمیته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت

وزیر بهداشت همچنین از تشکیل کمیته مواجهه با بحرانها در ستاد این وزارتخانه خبر داد و گفت: امسال باید برخی بودجه ها را برای ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی ذخیره سازی کنیم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بیشتری صورت گیرد و روسای دانشگاه های علوم پزشکی مسئله گذر از بحران را مد نظر داشته باشند.

وی با اعلام اینکه این کمیته رفع کمبودهای دارویی، واکسنها و تجهیزات پزشکی را در کشور رصد خواهد کرد، ادامه داد: تحریم ها جدی است و باید کمربندها را برای مواجهه با آن ببندیم.

دستجردی افزود: امسال با توجه به نهایی شدن بسیاری از برنامه های نظام سلامت از جمله پزشک خانواده و نظام ارجاع سال سخت کاری در پیش داریم و نیازمند عزم جدی همه همکاران به خصوص روسای دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه هستیم.

وزیر بهداشت اواخر سال گذشته در گردهمایی معاونان دانشجویی وزارت بهداشت نیز از تمامی مدیران و کارکنان نظام سلامت خواست برای عبور از تحریمها کمربندهای خود را محکم ببندند.