74 واحد مرغداری در خراسان شمالی فعال هستند

احمد داوطلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از این تعداد، 71 واحد مرغداری گوشتی و 3 واحد نیز تخم گزار هستند.

وی اظهار داشت: مجموع ظرفیت مرغداری‌های گوشتی سطح استان یک میلیون و 376 هزار و 30 قطعه برآورد شده است.

داوطلب با بیان اینکه این واحدها برای 275 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است افزود: خراسان شمالی ظرفیت بسیار زیادی برای افزایش تعداد واحدها و به تبع آن افزایش اشتغال سودآور در این حوزه دارد.

وی میزان گوشت سفید استحصالی از این واحدها را سالانه در حدود 8 هزار تن عنوان و تصریح کرد: مصرف سالیانه استان در حدود 14 هزار تن بوده که 6 هزار تن آن از استان‌های همجوار وارد می‌شود.

داوطلب از اعطای پروانه تاسیس به 20 واحد مرغداری جدید با ظرفیت پرورش 800 هزار قطعه مرغ خبر داد و افزود: در صورت آغاز به کار این واحدها، خراسان شمالی از واردات گوشت سفید که در حال حاضر از استان‌های گلستان و خراسان رضوی صورت می‌گیرد بی نیاز خواهد شد.