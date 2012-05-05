بان کی مون به حوادث قاهره واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، بان کی مون ضمن محکوم کردن خشونتهای اخیر قاهره، با خانواده های قربانیان و ملت مصر ابراز همدری کرد.

وی بر حق مردم در برپایی تظاهرات مسالمت آمیز تاکید کرد و از تمام طرفهای مصری خواست که به این حق، قانون و حقوق بشر احترام بگذارند و مانع خشونت علیه معترضان شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه، مردم مصر را به خویشتن داری و آرامش فراخواند و بر اهمیت فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات سالم و شفاف در فضایی مناسب و به دور از تنش تاکید کرد.

گفتنی است در درگیری های اخیر در اطراف وزارت دفاع مصر در منطقه العباسیه قاهره طی روزهای گذشته دهها نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شده اند.

