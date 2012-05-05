  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

بان کی مون به حوادث قاهره واکنش نشان داد

بان کی مون به حوادث قاهره واکنش نشان داد

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن خشونتهای اخیر قاهره، اعتراضات مسالمت آمیز را حق مردم مصر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، بان کی مون ضمن محکوم کردن خشونتهای اخیر قاهره، با خانواده های قربانیان و ملت مصر ابراز همدری کرد.

وی بر حق مردم در برپایی تظاهرات مسالمت آمیز تاکید کرد و از تمام طرفهای مصری خواست که به این حق، قانون و حقوق بشر احترام بگذارند و مانع خشونت علیه معترضان شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه، مردم مصر را به خویشتن داری و آرامش فراخواند و بر اهمیت فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات سالم و شفاف در فضایی مناسب و به دور از تنش تاکید کرد.

گفتنی است در درگیری های اخیر در اطراف وزارت دفاع مصر در منطقه العباسیه قاهره طی روزهای گذشته دهها نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شده اند.
 

کد مطلب 1593789

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