حقایقی تازه از اوضاع عربستان/ شیوه های مختلف اعتراض به آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک پایگاه عربی در مطلبی با عنوان ادامه سرکوب مردم عربستان آورده است : همزمان با اعلام هفتم ماه مه جاری به عنوان روز آزادی که گامی جدید در اعتراضات مردمی محسوب می شود، روزنامه های سعودی از بازداشت بیش از 21 هزار نفر ظرف یک ماه در منطقه جازان در جنوب عربستان خبر دادند.

این پایگاه نوشت : این حملات در راستای وعده های رژیم برای سرکوب کسانی که مخالف سیاستهای دیکتاتوری آنها باشند، انجام می شود، به ویژه اینکه قبلا نیز وزارت کشور عربستان بر برخورد آهنین با مخالفان تاکید کرده بود.

پایگاه مذکور بیان کرد: اعلام روز هفتم ماه مه به عنوان روز آزادی به اعتقاد ناظران گامی مهمی در راستای پایان سیطره جریان افراطی حاکم و گامی در راستای ایفای حقوق مردم به ویژه زنان و موضوع حق رانندگی آنها محسوب می شود.

این پایگاه می نویسد: در تازه ترین سند از ظلمی و ستمی که در حق زنان سعودی روا داشته می شود روزنامه ریاض اعلام کرد که 1.6 میلیون زن سعودی بیکارند که در این میان 2327 دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد هستند و تعداد دارندگان مدرک کارشناسی جویای کار بالغ بر 385 هزار زن است.

پایگاه فوق بیان کرد: علاوه بر ممانعت از رانندگی زنان در عربستان محدودیتهای زیادی برای کار زنان در موسسات و شرکتها وجود دارد به طوری که میزان مشارکت تقریبا صفر است و در بخش نفت با وجود گسترده بودن آن میزان حضور زنان در آن از 2 درصد فراتر نمی رود.

این پایگاه می افزاید: در سایه اوضاع اجتماعی نابسامانی که رژیم آل سعود ایجاد کرده است روزنامه الشرق عربستان از تلاش هزاران عربستانی برای مهاجرت از این کشور پرده برداشت.

پایگاه مذکور نوشت : این افراد در واقع از ظلم آل سعود و شرایط نابرابر اجتماعی فرار می کنند و مطابق آمارهای اداره مهاجرت آمریکا تعداد سعودی های خواهان اقامت در آمریکا به 11721 نفر می رسد.

این پایگاه می افزاید: ناظران بر این باورند که این آمار در واقع نوعی اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه و انحصار طلبانه آل سعود محسوب می شود.

پایگاه مذکور بیان کرد: مردم عربستان به شیوه های مختلف اعتراض خود را نشان می دهند؛ برخی از طریق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و برخی دیگر از طریق خودکشی به سیاستهای رژیم واکنش نشان می دهند و بر اساس مطالعات انجام شده تعداد افرادی که به سبب فقر، بیکاری و نبود شرایط مناسب دست به خودکشی می زنند افزایش پیدا کرده است.