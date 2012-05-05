وحشت انگلیس از باخت سارکوزی/ اروپا از پیروزی اولاند شوکه می شود

افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62، افزایش نرخ بیکاری، عملی نشدن وعده ها در خصوص کاهش مالیات، اجرای سیاست جدید در مورد مهاجران، تشدید بحران مالی و کاهش رتبه اعتباری فرانسه صدای بسیاری از مردم این کشور را در آورده است.

آخرین نظرسنجی موسسه BVA نشان می دهد که "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست 52.5 درصد و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوی فعلی 47.5 درصد آرا را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یکشنبه کسب می کنند.

نظرسنجی موسسه "سی اس ای" نیز اعلام کرد که اولاند موفق به کسب 53 درصد آرا و سارکوزی 47 درصد آرا می شود که این دو نظرسنجی نشان می دهد رقابتهای انتخاباتی در دور دوم انتخابات بسیار تنگ تر از قبل خواهد بود.

انتشار این نظرسنجی ها همپیمانان سارکوزی را بسیار نگران کرده است، "ایان دانکن اسمیت" وزیر کار و امور بازنشستگی در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبری "بی بی سی" برای نخستین بار ضمن ابراز نگرانی درباره تبعات پیروزی احتمالی اولاند در روز یکشنبه هشدار داد.

همپیمانان نزدیک سارکوزی همچون آلمان و انگلیس دعا دعا می کنند که شریک اصلی آنها همچنان در کاخ الیزه باقی بماند زیرا سیاست های چپگرانه نامزد سوسیالیست می تواند اقتصاد منطقه یورو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

وعده های اقتصادی فرانسوا اولاند در خصوص مالیات ها و هزینه های دولتی وحشت همپیمانان سارکوزی را به همراه داشته است. وزیر انگلیسی در همین رابطه روز گذشته با صراحت اعلام کرد: راهیابی اولاند به کاخ الیزه سبب بروز اختلاف نظر میان پاریس و برلین می شود و کشورهای حوزه یورو را با مشکلات بیشتری روبرو می کند.

ایان دانکن اسمیت اعلام کرد که سیاستهای چپگرانه اولاند می تواند اقتصاد انگلیس را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، از این رو همپیمانان نزدیک سارکوزی همچون آلمان و بریتانیا آرزو می کنند که شریک اصلی آنها همچنان در کاخ الیزه باقی بماند.

در همین حال "گابریل پاروسونی" روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله ای نوشت : احتمال می رود که انتخابات روز یکشنبه فصل جدیدی را در مدیریت بحران اقتصادی منطقه یورو ایجاد کند و پایه های اتحاد آلمان و فرانسه را که بییشتر از سوی برلین هدایت می شود، به لرزه در آورد.

اما نکته مهم این است که چه اولاند و چه سارکوزی در انتخابات پیروز شوند، پاریس از این پس جسارت بیشتری را در تحت فشار قرار دادن همپیمانان خود در منطقه یورو به کار می برد و سیاست های ریاضت اقتصادی که از سوی آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان تجویز شده است، به چالش کشیده خواهد شد.

درحالیکه پیش بینی می شود تنشهای زیادی میان برلین و رئیس جمهوری آتی فرانسه ایجاد شود، سران این دو کشور ایجاد شکاف در روابط یکدیگر را در سالهای آتی انکار می کنند.

سیاستمداران فرانسوی و آلمانی بر این باورند که "پروژه اروپا" و بحران یورو در صورتی که دو کشور به توافق با یکدیگر نرسند، عملی نمی شود.

تحلیلگران آلمانی نیز اعلام کردند که بدون رشد داخلی دو کشور، منطقه یورو وارد یک بحران اقتصادی بدتر می شود و اوضاع اقتصادی کشورهای این منطقه بدتر می شود.

نگرانی غربیها در خصوص شکست سارکوزی در حالیست که وی در مناظره تلویزیونی چهارشنبه تلاش کرد تا از فرصت باقیمانده برای تغییر نظر فرانسوی ها در خصوص عملکرد خود استفاده کند، اما موفق به زدن ضربه کاری به نامزد حزب سوسالیست نشد.