عباس علی آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پیشرفته‌ترین تاسیسات آب شیرین کنی ایران در جزیره قشم، گفت: برای نخستین بار برای ساخت این تاسیسات جدید از تکنولوژی جدید بازیابی حرارتی استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ایران نخستین کشور در منطقه خلیج فارس بوده که از تکنولوژی بازیابی حرارتی برای شیرین سازی آب استفاده می کند، تصریح کرد: تولید آب شیرین از طریق این سامانه در صورت حذف یارانه آب صرفه اقتصادی بالایی به همراه دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، چرا که در این روش هیچ یارانه‌ای برای استفاده از بخار نیروگاه برای تولید آب شیرین استفاده نمی کنیم.

این مقام مسئول همچنین از طراحی، ساخت و راه اندازی یک نیروگاه 50 مگاواتی به روش بازیابی حرارتی (MED) در جزیره قشم خبر داد و افزود: در مجموع در این طرح، ساخت و بهره برداری 2 واحد نیروگاهی 25 مگاواتی و یک واحد آب شیرین کن 18 هزار مترمکعبی در دستور کار قرار گرفته است.

علی آبادی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود عملیات اجرایی ساخت این نیروگاه و واحد آب شیرین کن تا نیمه نخست سال 1391به پایان برسد، تاکید کرد: استفاده از این تکنولوژی جدید توجیه اقتصادی بالایی برای کشور در سطح منطقه خلیج فارس به همراه دارد.