تصاویر آینده دور زمین پس از خاموشی خورشید/ تبدیل خورشید به کوتوله سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان فیزیک نجومی دانشگاه وارویک در انگلستان چهار ستاره کوتوله سفید کشف کرده اند که اطراف آنها تکه های خرد شده سیاره ها به چشم می خورد.

در طی زندگی یک ستاره در دوران پیری برخی از ستارگان که از حد مشخصی بزرگتر باشند به سیاه چاله و اگر از این حد کوچک‌تر باشند تبدیل به کوتوله سفید می‌شوند.

ماده تشکیل دهنده کوتوله‌های سفید به اندازه‌ای به هم فشرده‌است که یک قاشق غذاخوری آن چند تن وزن دارد.

کوتوله‌های سفید، که تعدادشان در کهکشان ما نسبتاً زیاد است، آخرین مرحله تکامل بسیاری از ستاره‌ها هستند. ستاره‌هایی که جرمشان تقریباً معادل جرم خورشید (2/1 جرم خورشید) و یا کمتر از آن است به احتمال زیاد همگی به کوتوله سفید تبدیل می‌شوند.

کشف بقایای خردشده سیاره هایی که شباهت قابل توجهی به زمین ما دارد در اطراف ستاره های کوتوله سفید چشم اندازی از آینده سیاره ما را نشان می دهد

این محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دریافتند که متداول ترین عنصرهایی که در اطراف این چهار کوتوله سفید ایجاد می شود، اکسیژن، منیزیم، آهن و سیلیکن است درست همان چهار عنصری که 93 درصد از زمین را تشکیل داده است.

محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل وسیعترین تحقیقات را تاامروز در رابطه با ترکیب شیمیایی اتمسفرهای ستاره های کوتوله سفید انجام داده اند.

بوریس گانسیک از دپارتمان فیزیک دانشگاه واویک که رئیس این تیم تحقیقاتی بود اظهار داشت که فرآیند مخربی که موجب شده این حلقه های گرد وخاک اطراف این ستاره های کوتوله سفید ایجاد شوند یک روز در منظومه شمسی ما شکل می گیرند.

آنچه که امروز در این ستاره های کوتوله سفید مشاهده می کنیم ممکن است چند صد سال نوری دیگر برای زمین ما رخ دهد.

این محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دریافتند که متداول ترین عنصرهایی که در اطراف این چهار کوتوله سفید ایجاد می شود، اکسیژن، منیزیم، آهن و سیلیکن است درست همان چهار عنصری که 93 درصد از زمین را تشکیل داده است

وی افزود: درحالی که ستاره هایی چون خورشید ما به پایان زندگی خود تبدیل می شوند و سوخت هسته ای مرکز آنها خالی می شود، به ستاره های بزرگ سردی تبدیل می شوند. وقتی این اتفاق در منظومه شمسی ما رخ دهد، میلیاردها سال بعد از این، خورشید سیاره های داخلی را چون زهره و عطارد را فرو می خورد.

مشخص نیست که زمین توسط خورشید، در فاز خاموشی که به یک غول سرخ تبدیل می شود زمین را فرومی خورد یا خیر، اما اگر زمین باقی بماند سطح آن بریان می شود.

محققان اظهار می دارند که این تصویر ترسناک خوشبختانه آینده دور جهان ما خواهد بود، زمانی که گرمای هسته ای خورشید برای همیشه خاموش شود