مخبردزفولی اولین مدیر هماهنگی کنداکتور معاونت سیما شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مخبر دزفولی که پیش از این به‌عنوان مدیر روابط عمومی شبکه مستند فعال بوده‌است با حکم جدید علی دارابی معاون سیما به عنوان "مدیر هماهنگی کنداکتور معاونت سیما" منصوب شد.

این برای اولین‌بار است که چنین بخشی در معاونت سیما راه‌اندازی می‌شود و می‌‌توان آن را به فال نیک گرفت. شاید ازاین پس آثار نمایشی و غیرنمایشی با چینش مناسب‌تری از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن برود.

همچنین امروز 16 اردیبهشت ماه مراسم معارفه داود نعمتی انارکی مدیر جدید روابط عمومی معاونت سیما و مراسم تودیع امیر محمدی مدیر سابق این بخش برگزار شد.