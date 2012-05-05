عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر در خصوص زمان اتمام راه آهن قزوین - رشت، اظهار داشت: تلاش داریم تا در هفته دولت سال آینده در قالب پروژه مهر ماندگار این پروژه هم به پایان برسد.

وی بابیان اینکه این پروژه یکی از دیدنی ترین و زیباترین پروژه ها در شبکه ریلی کشور است، افزود: این مسیر از قزوین تا رشت 185 کیلومتر است که زیرسازی آن 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و هم اکنون در حال آماده سازی برای شروع عملیات روسازی هستیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن این پروژه را در راستای کریدور شمال - جنوب عنوان کرد و گفت: در این مسیر 22 کیلومتر تونل و17 کیلومتر پل وجود دارد و تاکنون هم 350 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است.

صاحب محمدی تصریح کرد: این مسیر از رشت به آستارا می رود و کریدور شمال جنوب تکمیل می شود ضمن آنکه مسیر کریدور غرب هم در محدوده کرمانشاه - خسروی فعال است و تا دو سال آینده به پایان می رسد.

وی در خصوص زمان افتتاح قطار برقی تبریز - آذرشهر، اظهار داشت: این پروژه به پایان رسیده اما هنوز افتتاح رسمی نشده است ضمن آنکه سرمایه گذار خارجی از کشور روسیه برروی این پروژه کار کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه در راستای تقویت همکاری میان ایران و روسیه انجام شد، بیان کرد: با افتتاح رسمی این مسیر، راه آهن تبریز - آذر شهر کار خود را آغاز خواهد کرد.