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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

قناعت توصیه کرد:

معلمان از حزبی گرایی پرهیز کنند

معلمان از حزبی گرایی پرهیز کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: معلمان سربازان ولایت هستند و با پرهیز از حزبی گرایی و جناح بندی های سیاسی خود را به علوم روز و روش های نوین تدریس مجهز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در نشست معلمان نمونه استان که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم  برگزار شد،افزود: معلمان الگوی کامل انسانیت هستند که نسل های امروز وفردای جامعه را می سازند.

 وی با تشریح خدمات معلمان در جامعه و تاثیر پذیری فرهنگ بر اجتماع به تلاشهای دولت در جهت ارتقاء معیشت معلمان در دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود:دولت هم با اعتقاد به اثرگذاری عمیق این قشر در جهت رفاه و امنیت آنها درحد توان تلاشهای ارزشمندی داشته است.
 
قناعت با اشاره به چشم انداز علمی کشور دررشد علمی کشور و حرکت جهشی در عرصه های گوناگون را تلاش شبانه روزی مدیران همه نخبگان  و پژوهشگران حوزه تعلیم وتربیت دانست.
 
وی تصریح کرد: امروز همه مدیران جامعه اسلامی محصول و دسترنج زحمات صادقانه معلمان است که باید قدردان این ثمره شیرین آموزش وپرورش باشیم.
 
استاندار گلستان گفت: معلمان از اقشار زحمت کش و متعهد جامعه هستند که با عشق و ایمان کارتعلیم وتربیت دانش آموزان را به عهده گرفته اند.

یاد آور می شود در هفته بزرگداشت مقام معلم سال 91 ، هفت معلم نمونه کشوری آقایان  امین اله حسینیان ، علی وطنی ، صابر ، حاج سعیدی ، محمد بهشتی و سرکار خانم ها  کبری کلاتی ، زهرا هیجایی توسط استاندار گلستان مورد تجلیل قرارگرفتند.
 در این جلسه معلمان نمونه استان به بیان دیدگاهی نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
کد مطلب 1593806

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