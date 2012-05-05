معلمان از حزبی گرایی پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در نشست معلمان نمونه استان که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد،افزود: معلمان الگوی کامل انسانیت هستند که نسل های امروز وفردای جامعه را می سازند.

وی با تشریح خدمات معلمان در جامعه و تاثیر پذیری فرهنگ بر اجتماع به تلاشهای دولت در جهت ارتقاء معیشت معلمان در دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود:دولت هم با اعتقاد به اثرگذاری عمیق این قشر در جهت رفاه و امنیت آنها درحد توان تلاشهای ارزشمندی داشته است.

قناعت با اشاره به چشم انداز علمی کشور دررشد علمی کشور و حرکت جهشی در عرصه های گوناگون را تلاش شبانه روزی مدیران همه نخبگان و پژوهشگران حوزه تعلیم وتربیت دانست.

وی تصریح کرد: امروز همه مدیران جامعه اسلامی محصول و دسترنج زحمات صادقانه معلمان است که باید قدردان این ثمره شیرین آموزش وپرورش باشیم.

استاندار گلستان گفت: معلمان از اقشار زحمت کش و متعهد جامعه هستند که با عشق و ایمان کارتعلیم وتربیت دانش آموزان را به عهده گرفته اند.



یاد آور می شود در هفته بزرگداشت مقام معلم سال 91 ، هفت معلم نمونه کشوری آقایان امین اله حسینیان ، علی وطنی ، صابر ، حاج سعیدی ، محمد بهشتی و سرکار خانم ها کبری کلاتی ، زهرا هیجایی توسط استاندار گلستان مورد تجلیل قرارگرفتند.

در این جلسه معلمان نمونه استان به بیان دیدگاهی نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.