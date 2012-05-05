  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

معاون دانشگاه خبر داد؛

مشکل آفرینی نشریات خارجی برای نام خلیج فارس در عنوان یک دانشگاه

مشکل آفرینی نشریات خارجی برای نام خلیج فارس در عنوان یک دانشگاه

اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به دلیل واژه خلیج فارس در عنوان این دانشگاه مشکلاتی در زمینه انتشار مقالات در ژورنالهای علمی معتبر بین المللی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا گل بهار در نشست خبری امروز در دانشگاه خلیج فارس با اشاره به مشکلات اعضای هیات علمی و محققان این دانشگاه در زمینه انتشار مقالات ISI گفت: نام این دانشگاه با عنوان Presian Gulf University در مقالات علمی آورده می شود که این امر مشکلاتی را برای انتشار مقالات محققان دانشگاه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به حساسیت های بین المللی در زمینه واژه خلیج فارس خاطر نشان کرد: برخی از ژورنالهای بین المللی علمی از انتشار مقالات دانشگاه خلیج فارس ممانعت به عمل می آورند.

معاون پژوهشی دانشگاه خلیج فارس در عین حال اظهار داشت: علیرغم سخت گیری هایی که برای انتشار این نوع مقالات در سطح جهانی وجود دارد تا کنون موفق به انتشار 855 مقاله علمی و یا نمایه ISI شده ایم.

گل بهار همچنین از موفقیت محققان این دانشگاه در کنفرانس های بین المللی خبر داد و یادآور شد: محققان و اساتید این دانشگاه تا کنون موفق به ارائه 549 مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی شده اند.

کد مطلب 1593807

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