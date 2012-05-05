جرایم راهنمایی و رانندگی البرز 49 درصد کاهش یافت

حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار تصادفات جاده ای استان در سال جاری اظهار داشت: طبق آمار در سال جاری شاهد 49 درصد کاهش تصادفات جاده ای بوده ایم.

وی افزود:عمده ترین عامل این امر اعمال قوانین جدید بوده است و رانندگان نیز با رعایت قوانین موجب کاهش23 درصدی تصادفات و تخلفات به صورت همزمان بوده اند.

رئیس پلیس راهور در ادامه به آمار تصادفات در سطح کشور نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بالغ بر سه هزار و 200 نفر تصادف داشته اند که این رقم در مقایسه با سالهای قبل 26 درصد کاهش تلفات بوده است.

کمالوند افزود: از این آمار 26 درصد مربوط به تخلفات حادثه خیز و 17 درصد نیز کاهش کل اعمال قانون وجود داشته است.

وی از کاهش 32 درصدی توقیف خودرو نیز خبر داد و گفت: در توقیف خودرو نیز با توجه به محدودیت هایی که در ارتباط با توقیف خودرو وجود داشته است، با کاهش 39 درصدی توقیف خودرو مواجه بوده ایم.

موتور راکبان بدون کلاه ایمنی یک هفته تا یک ماه توقیف می شود

رئیس پلیس راهور استان البرز افزود: بر خلاف این، شاهد افزایش تخلفات موتور سیکلت ها بوده ایم؛ علت این امر نیز استفاده نکردن از کلاه ایمنی بوده است.

کمالوند گفت: راکبان موتور سیکلت که کلاه ایمنی ندارند در مرحله اول مدت یک هفته موتور آنها توقیف می شود و در صورت تکرار برای دومین بار این زمان به یک ماه خواهد رسید.

وی افزود: رفتارهای مخاطره آمیز نیز ده فقره را شامل می شود که علاوه بر جریمه شامل نمره منفی هم می شود.

کمالوند گفت: در صورت آنکه این رقم به 30 نمره منفی برسد توقیف و اعزام به مراجع قضایی را به همراه خواهد داشت.