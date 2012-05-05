لبنان پایگاه قاچاق سلاح به سوریه نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میشل سلیمان اظهار داشت لبنان هرگز پایگاهی برای قاچاق سلاح به سوریه نخواهد بود.

وی گفت : در لبنان پایگاه های نظامی علیه سوریه وجود ندارد و اعزام افراد مسلح از خاک لبنان به سوریه صحت ندارد، اما سوری هایی که بدون سلاح وارد لبنان می شوند، از نظر ما آواره محسوب می شوند.

سلیمان خاطرنشان کرد: دخالت در سوریه و تحریک یک گروه علیه گروه دیگر نفعی برای لبنان به همراه ندارد و سیاست بی طرفی که دولت لبنان در قبال سوریه اتخاذ کرده است، سیاست درستی قلمداد می شود.

رئیس جمهوری لبنان در بخش دیگر سخنان خود که در گفتگو با رسانه ها در روز جمعه بیان شد، در خصوص دخالت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در موضوع کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری که هفته گذشته در شمال لبنان کشف و توقیف شد، اعلام کرد تحقیقات درباره این موضوع ادامه دارد.