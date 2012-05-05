اردیبهشت تئاتر ایران با حضور هنرمندان پیشکسوت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشن اردیبهشت تئاتر ایران از امروز 16 اردیبهشت تا سی و یکم اردیبهشت ماه با حضور هنرمندان نامی و پیشکسوت تئاتر ایران در کنار هنرمندان شهرستان‌ها در تهران و سی و یک استان کشور برگزار می‌شود.

در این جشن هنرمندانی همچون جمشید مشایخی، علی نصیریان، علی رفیعی، داود رشیدی، رضا بابک، داریوش ارجمند، انوشیروان ارجمند، ایرج راد، بهزاد فراهانی، علی رضا خمسه، داریوش مودبیان، جهانگیر الماسی، اصغر همت، سعید پورصمیمی، محمدرضا خاکی، امیر دژاکام، اسماعیل خلج، کریم اکبری مبارکه، جهانبخش سلطانی، عادل بزدوده، هادی مرزبان، جلیل فرجاد، پرویز پورحسینی، سیاوش تهورث، قطب‌الدین صادقی، فرشید ابراهیمیان، رضا فیاضی، نادر برهانی مرند و ... حضور دارند.

در طی برگزاری بزرگداشت تئاتر ایران مسئولان، مدیران و کارشناسان تئاتر کشور این جشن‌ها را همراهی می‌کنند.



برگزاری کارگاه بازیگری در اسپانیا



کارگاه آموزشی نوموکنزیا در کشور اسپانیا برگزار می‌شود. علی اکبر طرخان سرپرست امور بین‌الملل اداره کل هنرهای نمایشی در این باره گفت: در سال جاری کشور اسپانیا میزبان علاقمندان بازیگری، موسیقی و حرکات فرم از 10 تا 14 جولای 2012 برای حضور در کارگاه آموزشی خواهد بود.