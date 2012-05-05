دانشگاه امام حسین اتاق فکر سپاه شود

به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه صبح امروز در مراسم گرامیداشت شهید مطهری درجمع فرماندهان سپاه و اساتید دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به اینکه دغدغه مشترک همه پاسداران، انقلاب اسلامی و کمک به تحقق اهداف والای انقلاب است، گفت: این موضوع به ویژه در دانشگاه امام حسین (ع) از اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی در ادامه افزود: دانشگاه امام حسین قرار است پیشرو سپاه ، اتاق فکر و کمک دهنده به سپاه و مدیریت سپاه برای دفاع از انقلاب و ولایت باشد.



سرلشگر جعفری در ادامه خاطر نشان کرد: امیدواریم این دانشگاه با تجربه خوب خود کمک موثری برای ارتقای سطح سازمانی سپاه انجام دهد.



وی با بیان اینکه انقلاب باید دغدغه مشترک همه ما باشد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما از وضعیت خوبی برخوردار است و باید اندیشه های ناب امام و شهدای عزیز را در ادامه این مسیر محقق سازیم.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اسلام و مکتب تشیع است، الگویی برای سایر کشورهای مسلمان است، گفت: زحمات زیادی کشیده شده تا انقلاب در قالب نظام جمهوری اسلامی به دست ما برسد و آنچه که ما باید به آن توجه داشته باشیم و برای آن روز و شب نشناسیم و زحمات و تلاش متمرکز خود را برای آن ادامه دهیم تحقق بقیه اهداف انقلاب اسلامی، پیش برندگی و پیش روندگی انقلاب است.

سرلشگر جعفری با اشاره به اینکه اتاق های فکر متعدد باید در دانشگاهها تشکیل شود، گفت: از دانشگاه امام حسین چند برابر دیگر دانشگاهها انتظار می رود و باید بررسی کنیم که چطور می شود در مسیر و افق روشن انقلاب اسلامی قرار گرفت و ادامه راه داد.



فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مقام معظم رهبری مطالباتی را از دولتمردان داشته اند اما بعد از گذشت سالها هنوز محقق نشده است، گفت: جایگاه علمی و تربیتی در انقلاب اسلامی با سایر کشورها فرق می کند و اگر بخواهیم این وجوه تمایز را برشماریم باید کتاب ها نوشته شود.



وی با برشمردن 4 ویژگی که به عنوان خروجی دانشگاه ها مورد انتظاراست، گفت: نیروی تربیت شده در اسلام نیروی عالم و عارف به دین ، نیروی مجاهد در راه خدا و در مسیر هدایت الهی قرار گرفته نیروهایی است که باید خروجی دانشگاه های ما باشد.



سرلشگر جعفری خاطر نشان کرد: دانشگاه دفاع مقدس بیش از سایر دانشگاهها توانست چنین افرادی را تربیت کند و حال با این که چنین موقعیتی دیگر فراهم نیست وظیفه سنگینی برای تربیت چنین نیروهایی برعهده دانشگاههاست.



فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ما در مرحله سوم و چهارم انقلاب یعنی ساخت دولت و مجموعه دستگاههای اسلامی و جامعه اسلامی حرکت می کنیم، گفت: این الگو بودن جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورها کار بسیار سختی است.



وی در ادامه افزود: ما خیلی از سطح انتظار انقلاب و شهدا و از جامعه اسلامی فاصله داریم .



جعفری در پایان با اشاره به مراسم گرامیداشت شهید مطهری که مزین به نام شهید تهرانی مقدم است، گفت: شهید تهرانی مقدم سالها در دفاع مقدس و در جنگ زحمات بسیار زیادی کشید پس از جنگ نیز در زمینه های علمی اقتدار کشور را بالا برد و پروژه های خطیری را که دنبال می کرد نیز در همین راستا بود.