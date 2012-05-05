واگذاری زمین برای اجرای طرحهای عمرانی خواسته روستائیان "مراء" است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی بهرمی صبح شنبه در سلسله بازدیدهای روستایی که به همراه برخی مسئولان از روستای مراء صورت گرفت، با اشاره به رفع 70 درصد مشکلات مطرح شده در مصوبات سفرهای گذشته بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند به این روستا افزود: این پیگیریها همچنان تداوم دارد تا 30 درصد باقیمانده از مشکلات اهالی مراء نیز برطرف شود.

وی بیان کرد: یکی از مطالبات به حق مردم روستای مراء، واگذاری چند قطعه زمین برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی بود که امیداست این مهم با مساعدت مسئولان اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند محقق شود.

این مسئول از برنامه‌ریزیها برای برخورد شدید با متجاوزان منفعت ‏طلب به عرصه ‏های ملی در نقاط مختلف بخش مرکزی شهرستان دماوند خبر داد.

وی افزود: به طور قطع برخورد شدید با متجاوزان به عرصه های ملی در دستور کار سال 91 بخشداری مرکزی دماوند قرار گرفته است.

فعالیت دو اکیپ برای حفاظت از عرصه های ملی

بهرامی گفت: در حال حاضر با همکاری مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند، دو اکیپ نیروهای بخشداری برای حفاظت از عرصه های ملی به صورت شبانه ‏روزی این مناطق را رصد می کنند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده اند"، با متجاوزان برخورد قانونی خواهیم کرد.

بخشدار مرکزی دماوند بیان داشت: بازدیدهای روستایی، تداوم شیوه عملی دولت دهم در راستای خروج مسئولان ادارات از دفاتر و حضور در جمع مردم است.