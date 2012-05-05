سرنوشت نامعلوم پول سلامت از هدفمندی یارانه ها/ کم توجهی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج فاضل در سی و ششمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران که صبح شنبه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: اگر این صندوقهای بیمه وجود نداشته باشند کمتر مشکل پیدا می‌کنیم. صندوقهای بیمه نباید برای مال اندوزی تاسیس شوند بلکه باید گره گشای مشکلات مردم باشند چرا مردم باید در جامعه ما برای درمان بیماریهای خود زیر خط فقر بروند. از سوی دیگر نیز صندوقهای بیمه تنها مقداری از تعهدات خود را پس از ماهها تاخیر به گروههای پزشکی می‌پردازند.

وی در ارتباط با تعرفه‌های درمان گفت: بر اساس قانون، تعرفه‌ها باید واقعی شوند ولی هیچگاه این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر هیچ مرجعی در کشور برای تعیین تعرفه وجود ندارد.

فاضل افزود: در سالهای گذشته قانون نسبتا مترقی نظام پزشکی در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون تعیین تعرفه‌ها به عهده سازمان نظام پزشکی بود و هیچ سازمانی در کشور به اندازه سازمان نظام پزشکی صلاحیت لازم و آگاهی کافی برای تعیین تعرفه‌ها را ندارد اما متاسفانه سالهای بعد عده‌ای از نمایندگان تمام هم و غم خود را معطوف به مثله کردن این قانون کردند و حق تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی گرفتند و به عهده شورای عالی سلامت گذاشتند.

وی در ادامه گفت: تا زمان به وجود آمدن تشکیلات جانشین برای تعیین تعرفه‌ها، نظام پزشکی باید تعرفه‌ها را تعیین کند. از سوی دیگر جامعه پزشکی فقط برای راه اندازی کنگره تاسیس نمی‌شود. در حال حاضر وقت آن رسیده است که جوامع پزشکی به تعرفه‌ها رسیدگی کند و این کار چندان مشکل نیست.

رئیس جامعه جراحان ایران تاکید کرد: بسیاری از پزشکان در بخش دولتی کار می‌کنند و ما نگران آنان هستیم چرا که این پزشکان با تعرفه‌های ناچیز باید زندگی خود را بگذرانند و کسانی که این تعرفه‌ها را به پزشکان تحمیل می‌کنند عامل به وجود آمدن پدیده زیرمیزی هستند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر شورای عالی سلامت مسئول تعیین تعرفه‌های پزشکی است این در حالی است که پس از گذشت حدود دو ماه از سال 91 این تعرفه‌ها هنوز مشخص نشده است.

فاضل تاکید کرد: ما سالهاست که یارانه‌های پزشکی را تحمل می‌کنیم و با نرخهای پوسیده‌ای که متعلق به عهد عتیق است و تناسبی با شرایط کنونی کشور ندارد زندگی خود را می‌گذرانیم اما قرار نیست که همیشه ما این یارانه‌ها را پرداخت کنیم.

رئیس جامعه جراحان ایران در ادامه گفت: یکی از مسائل عمده در کشور میزان سرمایه گذاری روی سلامت است. امروز به دلیل وجود مسائل مختلف از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،‌ افزایش روزافزون هزینه‌های پزشکی، کسری سالانه بودجه فقیر نظام سلامت، تحریمها، سهل انگاری و کم کاری صندوقهای بیمه و پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: بودجه نظام سلامت نه تنها کافی نیست بلکه هر ساله با کسریهایی مواجه می شود.

فاضل افزود: اخیرا وزیر بهداشت خواستار صرفه جویی در بیمارستانها شدند،‌ این خواسته دلسوزانه است اما در کدام قسمت می‌توان صرفه جویی کرد در حالی که مشکلات موجود در نظام سلامت از کم توجهی دولت و مسئولان به امر سلامت نشات می‌گیرد.

وی تصریح کرد: سلامت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه است ولی سهم کمی از درآمد ناخالص ملی به بخش سلامت تخصیص داده می‌شود. در قانون بودجه سال 90 قرار بود سه هزار میلیارد دلار از درآمد مازاد فروش نفت به بخش سلامت اختصاص داده شود اما تا ماههای پایانی سال محقق نشد و بالاخره بیش از دو سوم آن را پرداخت نشد. از سوی دیگر طبق قانون باید 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص پیدا کند ولی معلوم نیست که این پول کجاست.