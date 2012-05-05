اعزام زائران به عتبات عالیات با اتوبوسهای ایرانی

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در گذشته اعزام زمینی زائران به عتبات عالیات تا مرز عراق با اتوبوسهای ایرانی انجام می شد و پس از آن اتوبوسهای عراقی جایگزین آن می شود که همین موضوع معطلی زائران را در پی داشت.

وی تاکید کرد: به منظور رفع مشکلات زائران ایرانی و همچنین آسودگی خیال آنها ، طرحی را بصورت محدود اجرا می کنیم بطوریکه زائران با اتوبوس بتوانند تا عراق سفر کنند و نیازی به جابجایی نداشته باشند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: البته این طرح فعلا گسترده اجرا نمی شود و چنانچه ساز و کار آن فراهم شود برای تمامی زائران زمینی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین در مورد دور جدید ثبت نام عتبات عالیات نیز افزود: در این مرحله 121 هزار متقاضی سفر ثبت نام کردند و قرعه کشی برای اعزام این افراد نیز انجام شده است.

به گفته شهسواری، اعزام این افراد پس از ثبت نام در کاروانهای مجاز سازمان حج، از 12 خرداد آغاز و تا 29 تیرماه به طول می انجامد.