مردم برنده اصلی انتخابات/ تکلیف شش صندلی کردستان در بهارستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی نتایج حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور تکلیف شش کرسی استان کردستان در بهارستان مشخص شد و از حوزه انتخابیه سنندج نیز سالار مرادی و سید احسن علوی با کسب اکثریت آراء راهی مجلس شدند.

مرحله دوم انتخابات در استان کردستان در حالی برگزار شد که میزان مشارکت در این دوره از انتخابات در مرحله اول و دوم متفاوت از دوره های گذشته بود و مردم با حضور پرشور خود در صحنه ضمن خلق حماسه ای ماندگار بار دیگر تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن را نقش برآب کردند.

حضور پرشور مردم در دور اول انتخابات در حالی باعث یاس و ناامیدی دشمنان و ضد انقلاب شد که در دور دوم انتخابات نیز میزان مشارکت به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوره های دوم انتخابات قبلی نبود و مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران نیز در این دوره شور حضور خود را به نمایش گذاشتند.

در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم نیز در حوزه سنندج انتخابات به دور دوم کشیده شد که رای نفر اول در آن دوره حدود 24 هزار بود که در این دوره رای نفر اول به بیش از 53 هزار رای رسید که مقایسه این آمار نشان دهنده افزایش مشارکت مردم در عرصه انتخابات است.

مشارکت و حضور مردم در این دوره از انتخابات از یک سو و رای متفاوت آنها به چهره های جدید و دانشگاهی از سوی دیگر از ویژگی های اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان بود که نتایج به دست آمده در پنج حوزه انتخابیه این استان دارای لایه های پنهان زیادی است که بدون شک تحلیل آن می تواند به عنوان راهی پیش روی مسئولان و مدیران ارشد استانی و کشوری قرار گیرد.

مردم استان کردستان در حالی در این دوره از انتخابات نیز حضوری پرشور و حماسی از خود برجای گذاشتند که از ماه ها قبل برنامه های تبلیغاتی رسانه های ضد انقلاب در راستای مایوس کردن مردم برای حضور در انتخابات آغاز شده بود و دشمن تلاش می کرد با حربه های مختلف مانع حضور مردم در صحنه شود.

بدون شک بصیرت و آگاهی مردم در صحنه باعث شد تا دشمن به هیچ کدام از برنامه های خود دست پیدا نکند و حتی بعد از اعلام نتایج دور اول شماری از سایت های خبری و رسانه های وابسته به جریان ضد انقلاب شکست را پذیرفتند و به نوعی از برنامه های خود برای جلوگیری از حضور مردم استان کردستان در انتخابات اظهار نارضایتی کردند.

این دوره از انتخابات نیز به پایان رسید و مردم با حضور خود در صحنه بار دیگر حمایت قاطع خود را از نظام اسلامی اعلام کردند و این بار نوبت به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران ادارات و سازمان های دولتی است که با خدمتگزاری به مردم رسالت خود را به بهترین شکل ممکن عملی کنند.

استان کردستان دارای شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که این شش نماینده در پنج حوزه انتخابیه در این استان انتخاب و راهی بهارستان می شوند.

با پایان یافتن انتخابات در حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران در نهایت سالار مرادی، سید احسن علوی، امید کریمیان، حامد قادرمرزی، محسن بیگلری و سید محمد بیاتیان به عنوان نمایندگان منتخب مردم استان کردستان در مجلس نهم شورای اسلامی حضور دارند.

در این دوره از انتخابات هیچکدام از نمایندگان سابق استان کردستان در مجلس شورای اسلامی موفق به راهیابی مجدد به مجلس نشدند و شش چهره های جدید جایگزین آنها شدند.