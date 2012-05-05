  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

عمرانی رکاوندی:

اجرای مرمت کاخ آقا محمدخانی گرگان واگذار شد

اجرای مرمت کاخ آقا محمدخانی گرگان واگذار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی گلستان گفت: طرح مرمت و بازسازی بنای تاریخی - فرهنگی کاخ آقامحمد خانی گرگان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول محول شد.

حمید عمرانی رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای طرح مطالعه آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت بنای تاریخی، تنها عنصر باقی مانده از معماری دارالحکومه آقامحمد خان در شهرستان گرگان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول واگذار شد.

این مقام مسئول افزود، با انعقاد قرارداد یک طرح برون از اداره کل، با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان علی آباد کتول، اجرای طرح مطالعه آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت بنای تاریخی کاخ آقامحمدخان به گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محول شد.
 
عمرانی رکاوندی در پایان متذکر شد، عمارت تارخی آقا محمدخانی قاجار یکی از با ارزشترین آثار تاریخی شهرستان گرگان است که از آن به عنوان تنها عنصر باقی مانده معماری دارالحکومه آقا محمدخان یاد می شود.
 
به گزارش مهر، این اثر تاریخی دارای ویژگی های خاص معماری از جمله پلان مستطیل شکل، دوستون چوبی با سرستون های مقرنس کاری شده در ضلع شمالی و جرزهای ضخیم و اندود خارجی سیمان و اندود داخلی گچ در بنا است.

این اثر تاریخی با شماره ثبت  11288 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 
کد مطلب 1593821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها