اجرای مرمت کاخ آقا محمدخانی گرگان واگذار شد

حمید عمرانی رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای طرح مطالعه آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت بنای تاریخی، تنها عنصر باقی مانده از معماری دارالحکومه آقامحمد خان در شهرستان گرگان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول واگذار شد.

این مقام مسئول افزود، با انعقاد قرارداد یک طرح برون از اداره کل، با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان علی آباد کتول، اجرای طرح مطالعه آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت بنای تاریخی کاخ آقامحمدخان به گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محول شد.

عمرانی رکاوندی در پایان متذکر شد، عمارت تارخی آقا محمدخانی قاجار یکی از با ارزشترین آثار تاریخی شهرستان گرگان است که از آن به عنوان تنها عنصر باقی مانده معماری دارالحکومه آقا محمدخان یاد می شود.

به گزارش مهر، این اثر تاریخی دارای ویژگی های خاص معماری از جمله پلان مستطیل شکل، دوستون چوبی با سرستون های مقرنس کاری شده در ضلع شمالی و جرزهای ضخیم و اندود خارجی سیمان و اندود داخلی گچ در بنا است.



این اثر تاریخی با شماره ثبت 11288 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.