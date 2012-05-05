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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

عبداللهی تاکید کرد:

بیمارستان چاراویماق تا پایان هفته دولت آماده شود

بیمارستان چاراویماق تا پایان هفته دولت آماده شود

چاراویماق - خبرگزاری مهر: فرماندار چاراویماق خواستار اتمام کار احداث بیمارستان 32 تختخوابی این شهرستان تا پایان هفته دولت شد.

به گزارش خبرنگار محمد عبداللهی صبح امروز شنبه در جلسه پیگیری روند احداث این بیمارستان در فرمانداری چاراویماق اظهار داشت: وسعت شهرستان و پراکندگی روستاها باعث می شود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران با مشکل مواجه شود .

وی افزود: راه اندازی این بیمارستان از اولویت های عمرانی شهرستان چاراویماق است که باید هر چه سریعتر در به بهره برداری رسیدن آن اقدامات لازم صورت گیرد.

فرماندار چاراویماق ادامه داد: در حال حاضر تعداد کادر درمانی شهر چاراویماق نیز کم است و از آن رو باید چارت درمانی  شبکه بهداشت و درمان این شهر تکمیل شود که توجه مسئولان استان را می طلبد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در این جلسه با تاکید بر به بهره برداری رسیدن این بیمارستان در هفته دولت امسال گفت: تمام تلاش خود را می کنیم تا این بیمارستان در زمان وعده داده شده مورد بهره برداری قرار گیرد.

دکتر علیرضا یعقوبی همچنین قول داد تا مشکل چارت درمانی شهر چاراویماق حل شود.

در حال حاضر بیمارستان 32 تختخوابی شهر قره آغاج در مرکز شهرستان چاراویماق 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کد مطلب 1593823

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