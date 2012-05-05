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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

مهرورز عنوان کرد:

نتایج مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس گیلان

نتایج مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: جانشین و دبیر ستاد انتخابات گیلان از اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس در استان خبر داد.

کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات این مرحله در دو حوزه انتخابیه رشت، تالش، رضوانشهر و ماسال دیروز همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد.

وی اظهارداشت: در حوزه انتخابیه رشت از 116 هزار و 926 رای ماخوذه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43 هزار و 946 رای و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی با 41 هزار و 86 رای حائز اکثریت آراء شدند.

جانشین ستاد انتخابات گیلان ادامه داد: در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال نیز از میان 118 هزار و 716 رای ماخوذه محمود شکری با 85 هزار و 408 رای به نهمین دوره مجلس راه یافت.

گیلان 13 نماینده در خانه ملت دارد.

کد مطلب 1593825

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