نتایج مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس گیلان

کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات این مرحله در دو حوزه انتخابیه رشت، تالش، رضوانشهر و ماسال دیروز همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد.

وی اظهارداشت: در حوزه انتخابیه رشت از 116 هزار و 926 رای ماخوذه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 43 هزار و 946 رای و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی با 41 هزار و 86 رای حائز اکثریت آراء شدند.

جانشین ستاد انتخابات گیلان ادامه داد: در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال نیز از میان 118 هزار و 716 رای ماخوذه محمود شکری با 85 هزار و 408 رای به نهمین دوره مجلس راه یافت.

گیلان 13 نماینده در خانه ملت دارد.