اعلام اسامی منتخبان اسلامشهر/مطهری اول و محجوب دوم

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری شهرستان اسلامشهر لیست 25 نفر از منتخبین مجلس نهم را که روز گذشته مردم به آنها رای حداکثری دادند، را اعلام کرد.

این لیست به ترتیب شامل اسامی زیر است:

علی مطهری

علیرضا محجوب

محمدرضا باهنر

بیژن نوباوه

سید مهدی هاشمی

فاطمه رهبر

سهیلا جلودارزاده

حسین طلا

علی اصغر زارعی

اسماعیل کوثری

سید محمود نبویان

احمد توکلی

فاطمه آلیا

مهرداد بذرپاش

لاله افتخاری

علیرضا زاکانی

مهدی کوچک زاده

زهرا طبیب زاده

روح الله حسینیان

مجتبی رحمان دوست

زهره سادات لاجوردی

حمید رسایی

بتول نامجو

محمد سلیمانی

محمدنبی رودکی