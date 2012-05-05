به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح شنبه در همایش ملی پیوست نگاری فرهنگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: با قرار گرفتن پیوست‌نگاری فرهنگی در موضوع پایان نامه‌های دوره دکترا، این موضوع به یک فرهنگ در ایران اسلامی تبدیل می‌شود.

وی از آمادگی استانداری بوشهر برای ایجاد رشته پیوست نگاری فرهنگی در دانشگاه علمی‌کاربردی استانداری خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این رشته گامی موثر در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برداشته شود و شاهد مهندسی و پیوست نگاری فرهنگی در انقلاب اسلامی یافته‌ها و بایسته‌های وجودی خود در عرصه‌های مختلف باشیم.

استاندار بوشهر نهادینه شدن مهندسی و پیوست نگاری فرهنگی را زمینه‌ساز ایجاد یک فرهنگ در سطح جامعه عنوان کرد و ادامه داد: از این طریق می‌توان هنجارهای ارزشمندی در سطح جامعه ایجاد کرد.

وی به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم همراهی پیوست فرهنگی با پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و بیان داشت: دستگاه‌ها تاکنون به صورت دانش‌بنیان به این موضوع نپرداخته‌اند.

جهانبخش گفت: باید به سمتی پیش برویم که نظریه‌های آکادمیک در زمینه مهندسی و پیوست نگاری فرهنگی در جامعه عملیاتی شود و سرنوشتی مانند پایان‌نامه‌های دانشجویی که در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند را پیدا نکنند.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ما باید به گونه ای باشد که پیوست نگاری فرهنگی به عنوان یک رویکرد در ذات اجرایی و عمرانی در کشور نهادینه شود.

استاندار بوشهر ایجاد کارگروه های تخصصی، تشکیل اتاق فکر و ایجاد طرح آمایش فرهنگی برای استان‌ها را یک ضرورت در این راستا عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین همایش‌هایی در کنار کارگروه‌ها بستر لازم برای اتاق فکر را فراهم می‌سازد.