راه اندازی مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا گل بهار در نشست خبری پیش از ظهر امروز شنبه با اشاره به وضعیت پژوهشی دانشگاه افزود: این دانشگاه با برنامه های پژوهشی که در دستور کار دارد در 4 شاخص پژوهشی چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی، طرح های پژوهشی داخلی و خارجی، شرکت در کنفرانس های بین المللی و چاپ کتاب رشد قابل توجهی را داشته است.

معاون پژوهشی دانشگاه خلیج فارس با اشاره به پیشرفت این دانشگاه در شاخص انتشار مقاله، اظهار داشت: این دانشگاه توانسته در حوزه مهندسی 28 مقاله در ژورنال های بین المللی منتشر کند که این آمار در حوزه های علوم پایه 58 درصد، در حوزه علوم انسانی 8 درصد، در حوزه علوم کشاورزی 6 درصد و در حوزه مطالعات خلیج فارس 2 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز مطالعات خلیج فارس در این دانشگاه خاطر نشان کرد: این مرکز در زمینه های مربوط به روابط بین الملل، محیط خلیج فارس و بخش دریایی مطالعات زیادی اجرایی کرده است.

گل بهار همچنین با اشاره به شرکت محققان این دانشگاه در کنفرانس های بین المللی یادآور شد: تا کنون اعضای هیات علمی این دانشگاه در 371 کنفرانس خارجی شرکت کرده اند.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه های تحقیقاتی در این دانشگها خاطر نشان کرد: پروژه های این دانشگاه در 2 بخش بیرونی و داخلی اجرایی شده است. در بخش طرح های بیرونی پروژه هایی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی اجرایی شده است.

وی همچنین یادآور شد: در این راستا تفاهمنامه هایی با منطقه ویژه پارس جنوبی، مجتمع گاز پارس جنوبی، اداره گاز استان، نیروی انتظامی و موسسه ملی اقیانوس شناسی امضا کرده است که منجر به عقد قرارداد شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه خلیج فارس با اشاره به راه اندازی دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی این دانشگاه توضیح داد: با توجه به نزدیکی به منابع نفتی و گازی با حمایت شرکت گاز و پتروشیمی اقدام به راه اندازی دانشگاه نفت، گاز و پتروشیمی کردیم که ماموریت آن پرورش نیروی انسانی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی است.