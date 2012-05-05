شهید مطهری عالمی زمان شناس بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش صبح شنبه در مراسم روز معلم این واحد دانشگاهی افزود: استاد شخصیتی بود که پاسخ‌گویی به شبهات زمانه و مقابله با انحرافات فکری و عقیدتی را وجه تمایز خویش ساخت تا بدانجا که در قبال این مجاهدت عظیم علمی جان خویش را فدای آرمان های دین و اسلام کرد.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان گلستان گفت: پیشتازی در جایگاه اول علمی منطقه ، نشان تلاش بی وقفه و پرشتاب دانشگاه و دانشگاهیان است.

حجت الاسلام حسن مازندرانی یادآور شد: در میان ادیان و فرق مختلف، هیچ کدام به اندازه اسلام بر اهمیت جایگاه علم و عالم تاکید نکرده است.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان گلستان با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) در حکمت 147 نهج البلاغه به نقش علم و ارزش والای آن در اسلام پرداخت.

وی افزود: عالمان تا دنیا برقرار است زنده اند و اگر بدنشان هم در زمین پنهان شود ، یاد آنان همچون شهید مرتضی مطهری در دل ها همیشه زنده باقی خواهد ماند.

مازندرانی در ادامه از این استاد فرزانه بعنوان عالمی ربانی یاد کرد که در طول بیش از شصت سال زندگی با عزّت ، آثار فاخری را خلق کرده است.

وی در ادامه با اشاره به قدرت فکر و نبوغ فوق العاده شهید مطهری ، آثار این بزرگوار را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر انسانی بخواهد اسلام را بشناسد.