آغاز هفته فرهنگی ایران در کویت/ تشکیل کمیسیون دوجانبه تا یک ماه و نیم آینده

روح الله قهرمانی چابک ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از صبح فردا ، یکشنبه 17 اردیبهشت ماه ،هفته فرهنگی ایران در کویت با حضور 70 نفر از هنرمندان ایرانی آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان صنایع دستی، خوش نویسی، نقاشی ، مینیاتور ، منبت و خاتم کاری و انواع صنایع دستی برای شرکت در این کنفرانس به کویت سفر می کنند، تصریح کرد: حتی گروهی از ورزشکاران باستانی و زورخانه ای نیز به کویت رفته و در نقاط مختلف این کشور نمایشگاه هایی را به صورت گسترده برپا شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه ها هنرهای ایرانی که شامل موسیقی سنتی و آیین و رسوم ایرانی از مناطق مختلف است ، به نمایش گذاشته می شود.

به گفته وی ، هفته فرهنگی ایران در کویت به دعوت دولت کویت و اداره کل فرهنگ و هنر این کشور برگزار می شود و کلیه هزینه های برگزاری نیز به عهده دولت کویت است. برگزاری این هفته مهمترین رویداد فرهنگی در سال های اخیر در کشور کویت است.

قهرمانی همچنین درباره زمان تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ، بیان کرد: اخیرا زیرمجموعه کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور سه کمیسیون تشکیل شده است . یکی از این کمیسیون ها ، کمیسیون بازرگانی است که همه امور مربوط به اقتصاد و و تجارت ، امنیت مرزها، بحث های مربوط به مالیات مضاعف و صدور خدمات مهندسی از ایران، حضور در مناقصات عمرانی و اجرایی و هرآنچه را که در حیطه اقتصاد و تجارت است دربرمی گیرد.

وی تصریح کرد: کمیسیون کنسولی نیز بین ادارات کل کنسولی وزارت امورخارجه ایران و کویت تشکیل شد و در مورد تسهیل در امور صدور ویزا، ، انجام امور ایرانیان مقیم در کویت ، مسائل مربوط به زندانیان و امور کنسولی مباحثی مطرح شده و تفاهم نامه هایی خوبی نیز در این موارد به امضا رسید.

سفیر ایران در کویت با تشکیل کمیسیون حقوقی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون حقوقی نیز از سوی ادارات کل وزارت خارجه ایران و کویت تشکیل و در مورد حدود مرزهای آبی و تعیین تکلیف سهم دو کشور از فلات قاره در قالب تعیین خطوط مرزی مباحثی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: متعاقب این سه کمیسیون ، قرار است کمیسیون عالی مشترک در سطحی بالاتر و توسط دو وزیر خارجه ایران و کویت تشکیل شود.

سفیر ایران در کویت اعلام کرد: زمان تقریبی برای تشکیل این کمیسیون را تا یک ماه و نیم آینده پیش بینی کرده ایم که البته هنوز برای تعیین زمان مناسب که دو وزیر خارجه و هیات همراه بتوانند در کویت حاضر شوند در حال مذاکره هستیم.

وی همچنین درباره رفت و آمدهای مقامات دو کشور نیز گفت: رفت و آمدهایی قرار است به زودی صورت گیرد که هنوز زمان آنها مشخص نیست.