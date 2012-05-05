به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، در سومین روز مسابقات شنای کاپ آزاد مالزی امروز شنبه افشین عسگری موفق شد پس از 6 سال رکورد ماده 50 متر پروانه ایران را جابه‌جا کند. این شناگر جوان با ثبت زمان 25 ثانیه و 17 صدم ثانیه توانست رکورد قبلی این ماده را که متعلق به حمید مبرز بود (مرحله سوم لیگ شنا - دی‌ماه 84 اهواز ) به میزان 16 صدم ثانیه کاهش دهد تا ضمن جابه‌جایی این رکورد ملی به فینال ماده 50 متر پروانه راه یابد.

مسابقات شنا کاپ آزاد مالزی از پنجشنبه گذشته با شرکت 250 شناگر از کشورهای مالزی (میزبان)، اندونزی، قطر، سنگاپور، استرالیا، سریلانکا، هنگ‎کنگ و هند آغاز شده است. در ادامه این رقابت ‌ها و در بخش تیمی عصر امروز شنبه در مرحله فینال با حریفان آسیایی خود به رقابت خواهد پرداخت.

تیم ایران تا کنون در مسابقات کاپ آزاد مالزی به 2 مدال نقره تیمی در مواد 4 در 200 متر آزاد و 4 در 100 متر مختلط انفرادی دست یافته است. مسابقات شنای کاپ آزاد مالزی پس از چهار روز رقابت فردا به پایان می‏رسد.