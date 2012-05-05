آل داوود: خدمات روحبخشان با رفتنش تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نکوداشت زندهیاد عبدالمحمد روحبخشان صبح امروز شنبه 16 اردیبهشت با حضور سیدعلی آل داوود، جمشید کیانفر، عبدالرحیم جربزهدار، فرامرز طالبی و تعدادی از نزدیکان روحبخشان در غرفه سرای اهل قلم واقع در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
آل داوود در این برنامه گفت: روحبخشان بعد از سفری که برای تحصیلات عالیه به اتریش رفت با پروفسور رودار آشنا شد و وقتی رودار به ایران آمد و تحقیقات اطلس گویششناسی ایران را آغاز کرد، روحبخشان هم همراه او بود. رودار طرحهای وسیعی داشت که به دلیل این که آبش با دولت وقت ایران در یک جوی نرفت، این طرح نیمه کار ماند و رودار برای ادامهاش به افغانستان رفت. روحبخشان در ادامه به فعالیتهای سیاسی و نوشتن مقاله در روزنامه ای چون کیهان پرداخت.
وی افزود: شاید به دلیل این که آموزش روزنامهنگاری دیده بود، چنین قلم خوب و گیرایی داشت، چون بسیاری، قلم او را جذاب، روان و پرخواننده میدانند. روحبخشان بعد از انقلاب، وارد دنیای دیگری شد و در زمره همکاران مرکز نشر دانشگاهی درآمد. او در مجله لقمان، جانشین سردبیر و دستیار دکتر جواد حدیدی بود، ولی این روحبخشان بود که همه کارها را انجام میداد و حدیدی در تنها نظارت نهایی و امضای مقالات را انجام میداد. حدیدی عنوان اصلی را داشت، ولی چک و چانه با مترجمها، نمونهخوانیها و ... همه با روحبخشان بود. در واقع به همت روحبخشان بود که نشریه لقمان 20 سال به چاپ رسید.
این محقق ادامه داد: وظیفه دیگر روحبخشان در مرکز نشر دانشگاهی در مجله نشر دانش بود. او در این مجله خدماتی داشت که با رفتنش تعطیل شدند و امروز به صورت جسته گریخته در مجله بخارا شاهد آنها هستیم. او در کنار کار در مجلات به ترجمه کتابهایی در حوزههای ایران پژوهی و زبان فارسی هم پرداخت. بارها شاهد بودم که برای معادل یابی واژه ای که مستشرقان فرانسوی ساخته بودند، تلاش زیادی میکرد.
آل داوود گفت: یک نکته که درباره روحبخشان گفته نمیشود، این است که او طبع شعر خوبی داشت و وقتی که عصبانی میشد، شعرهای بهتری میگفت. وقتی وضع مرکز نشر دانشگاهی «والذاریات» شد و مترجمان و نویسندهها را رها کردند، روحبخشان شعر خوب و قدرتمندی در این باره سرود.
در ادامه کیانفر گفت: اگر زندهیاد روحبخشان را نمیشناختم، همین صحبتهای آقای آلداوود برای شناخت این مرد بزرگ کافی بود. با این سخنان ما دانستیم که روحبخشان زبان فرانسه را خوب میشناخت و آن را ترجمه میکرد. او هم فرانسه را به خوبی ویرایش میکرد و هم متن فارسی را. که این امتیاز در میان ویراستاران و مترجمان بسیار ارزنده است. روحبخشان بیشتر به مقاله نوشتن مشهور است. یک بار یکی از دوستان به او گفت مرد هزار مقاله و روحبخشان هم در واکنش گفت: نه خیر هنوز تعداد مقالههایم هزار تا نشده است. بعد از آنکه آن دوست رفت، از او پرسیدم شمار دقیق مقالاتش چقدر است؟ که او در پاسخ گفت: بین 700 تا 800 مقاله.
جربزهدار هم در این برنامه گفت: مطالبی که درباره روحبخشان گفته شد، درباره کارهای رسمی اوست. آشنایی من با روحبخشان به 30 سال پیش برمی گردد. ما همیشه با هم اختلاف داشتیم. من به او میگفتم به جای این که این همه کار این و آن را بکنی، کمی هم به کارهای روحبخشان برس! همان طور که گفتم مطالب گفته شده، درباره کارهای رسمی او بود. اما کار اصلی او این بود که فردی بیاید و بگوید کارم گیر است تا او هم کار و زندگی اش را رها کند و به کار او برسد. چون فرد خون گرمی هم بود و ارتباطات زیادی داشت، عده زیادی به سراغش میآمدند.
مدیر انتشارات اساطیر در ادامه گفت: او در حق فرهنگ ایرانی بسیار جوانمرد و سخاوتمند بود. نقطه اشتراک این مرد با این کره خاکی فرهنگ ایرانی بود. با این که در نشر اساطیر یکی از مشاورین خوب بود و سالها مشاوره داد، یک بار نشد پیشنهادی بدهد که به نفع خودش بوده باشد. پیش میآمد که کتابی در مسیر رفتن به سمت صحافی بود و او در میانه راه آن را به دست میگرفت و60 غلط چاپی، املایی و ... از آن میگرفت.
وی گفت: کار رسمی روحبشخان شاید یک چهارم وقت او را میگرفت ولی کار اصلی او که کار ذوقی بود، بیشتر زمانش را میگرفت.
در پایان این برنامه هم فرامز طالبی گفت: برای زنده یاد روحبخشان همیشه نفس کار مهم بود نه این که کار برای کیست و چه کسی درخواست انجام آن را داده است. او به شدت کتاب گریز بود و همان طور که دوستان گفتند، بیشتر مقاله مینوشت. میخواهم در این برنامه بر پهلوان بودن روحبخشان تاکید کنم. اگر پیش آقای جربزه دار نمیرفت، هیچ وقت صاحب کتاب نمیشد.
طالبی گفت: بیاییم مقالات روحبخشان را پیدا و گرداوری کنیم چون در پای بسیاری از مقالات و ترجمههایش، اسمش را نمینوشت یا از اسم مستعار استفاده میکرد. سعی کنیم مقالات و ترجمههای روحبخشان را پیدا کنیم و آنها را فهرست نویسی کنیم.
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